Revelan un increíble video del Mundial 2010

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una ola de recuerdos sobre los momentos más importantes de su carrera con la camiseta albiceleste. En las últimas horas, Jonás Gutiérrez, uno de sus compañeros en el Mundial de Sudáfrica 2010, compartió en sus redes sociales un video casero que permitió volver a la intimidad de aquel plantel dirigido por Diego Armando Maradona.

La filmación fue registrada en una de las habitaciones del búnker de la Selección Argentina en Pretoria, durante la Copa del Mundo. En las imágenes aparecen Martín Demichelis, que también sostenía un celular para registrar la escena, y Maxi Rodríguez, quien hacía jueguitos con la recordada pelota Jabulani.

En un momento, la Fiera le pasó la pelota a Messi y el entonces futbolista de Barcelona comenzó a demostrar toda su habilidad con la pelota.

El hipnótico video de Messi en la intimidad de la Selección

Messi tomó la Jabulani y comenzó su show con la pelota en los pies. “Descalzo es otra cosa”, se escucha decir a Maxi Rodríguez antes de que el rosarino dejara a todos sorprendidos con su control y precisión.

El delantero hizo una serie de toques cortos mientras sus compañeros observaban atentamente. “No se le cae”, se escucha repetir a Maxi, Jonás y Demichelis, maravillados por la facilidad con la que Messi dominaba la pelota.

"IMPOSIBLE DEJAR DE VER ESTE VIDEO"



Jonás Gutiérrez compartió un recuerdo en la concentración del Mundial 2010: Messi y Maxi Rodríguez haciendo malabares con la jabulani bajo la atenta mirada suya y de Martín Demichelis. pic.twitter.com/oWtJblnLqC — TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2026

La escena permite ver a un Messi de 23 años, en plena competencia mundialista y después de una temporada extraordinaria con Barcelona, disfrutando de un momento distendido junto a sus compañeros.

El video se convirtió así en una verdadera cápsula del tiempo: una imagen de la intimidad de aquella Selección que disputó el Mundial de Sudáfrica bajo la conducción de Maradona.

El paso de Jonás Gutiérrez por la Selección Argentina

Jonás Gutiérrez disputó 22 partidos con la Selección Argentina entre 2007 y 2011 y formó parte del plantel que participó del Mundial de Sudáfrica 2010.

El exfutbolista jugó tres partidos en aquella Copa del Mundo y compartió plantel con Messi, Demichelis, Maxi Rodríguez y otras figuras de una generación que quedó marcada por su participación en el torneo.