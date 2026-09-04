Simeone confirmó el regreso de Julián Álvarez a las convocatorias del Atlético de Madrid

Se terminó, al menos por ahora, la incertidumbre en torno al futuro de Julián Álvarez. Diego Pablo Simeone confirmó que el delantero argentino volverá a integrar la convocatoria del Atlético de Madrid y estará junto a sus compañeros este sábado para enfrentar al Athletic Club en Bilbao.

Después de un mercado de pases marcado por los rumores sobre un posible desembarco en Barcelona, El Cholo espera recuperar la mejor versión de La Araña y dejar atrás las especulaciones que rodearon al futbolista durante las últimas semanas.

“Está entrenando muy bien, va a venir convocado, va a ser parte del grupo que viaje a Bilbao y esperamos lo mejor de él y de todos sus compañeros. Siempre miro de acá hacia adelante. Evidentemente tenemos una temporada muy bonita, con muchos retos y posibilidades. Iremos partido a partido intentando hacer lo mejor posible”, expresó Simeone.

Simeone le dio un nuevo respaldo a Julián Álvarez

El entrenador argentino también se refirió al momento que atraviesa el delantero y destacó la posibilidad de comenzar nuevamente desde cero.

“La vida está llena de oportunidades y esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y, desgraciadamente, muchísimo tiempo juzgando. Todos juzgamos, hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender”, sostuvo el técnico del Atlético de Madrid.

De esta manera, Julián volverá a estar a disposición de Simeone luego de un período en el que su futuro estuvo en el centro de la escena.

Julián Álvarez, de regreso antes de la Champions League

El encuentro ante Athletic Club será uno de los últimos compromisos del Atlético de Madrid antes del comienzo de la Champions League. Luego, el conjunto español tendrá otros partidos antes de recibir a Osasuna el próximo 16 de septiembre en el estadio Metropolitano.

Ese encuentro tendrá un significado especial para Julián, ya que será su regreso a la casa del Atlético después de los silbidos que recibió en el partido frente a Villarreal.

Ahora, con su continuidad en Madrid encaminada y nuevamente dentro de la convocatoria, La Araña buscará responder dentro de la cancha y recuperar el nivel que lo convirtió en una de las principales figuras del equipo de Simeone.