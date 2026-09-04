Raúl Asencio fue declarado inocente en la causa por la difusión de un video sexual

Raúl Asencio, defensor central del Real Madrid, fue declarado inocente este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas en la causa que investigaba la difusión no consentida de un video de contenido sexual en el que aparecía una menor. La Justicia determinó que el futbolista de 23 años no cometió ningún delito, luego de que las dos denunciantes retiraran sus acusaciones tras recibir sus disculpas formales.

La resolución que absolvió a Raúl Asencio

La investigación se había iniciado en 2025 e involucraba a Asencio y a tres excompañeros de las divisiones inferiores del Real Madrid: Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

De acuerdo con el expediente, Asencio no había estado presente durante la grabación del material y su participación estaba relacionada con el supuesto envío del video a un tercero. Finalmente, el tribunal resolvió su absolución definitiva en la causa por difusión no consentida.

Los otros tres futbolistas también fueron absueltos de ese cargo, aunque recibieron una condena de un año de prisión en suspenso por un delito vinculado con pornografía infantil. Además, deberán realizar un curso de reeducación sexual como parte de las condiciones establecidas por la Justicia.

El antecedente que volvió a poner a Asencio en el foco

La resolución judicial se conoció después de otro episodio que involucró al defensor. El pasado 16 de agosto, Asencio fue detenido en Gran Canaria por conducir bajo los efectos del alcohol. Según el resultado del control de alcoholemia, circulaba con aproximadamente el triple de la tasa permitida.

Por ese hecho, recibió una multa de 14.400 euros y la suspensión del carnet de conducir durante ocho meses.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, confirmó posteriormente que el club había abierto un expediente disciplinario contra el futbolista y cuestionó su comportamiento fuera del campo.

“Es un profesional ejemplar entrenando, pero un jugador del Real Madrid lo es las 24 horas. Todo lo que hacés fuera de la cancha representa al club y puede perjudicar su prestigio. Errores comete cualquiera, pero que se acumulen es otra cosa”, sostuvo el entrenador portugués.

La actualidad de Raúl Asencio en Real Madrid

Asencio se consolidó como una de las alternativas habituales en la defensa del Real Madrid y acumula 80 partidos desde noviembre de 2024. Además, fue convocado por la Selección de España, aunque todavía no hizo su debut internacional.

Actualmente, el defensor se encuentra recuperándose de una lesión muscular, por lo que todavía no pudo disputar minutos desde el regreso de Mourinho al banco del conjunto español.