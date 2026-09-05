Encuesta: Milei conserva un piso fuerte, pero enfrenta un techo electoral que preocupa al oficialismo

Milei conserva un piso de intención de voto del 33,8%, el más elevado entre los espacios analizados.

El 56% de los encuestados afirmó que nunca votaría al Presidente, configurando un fuerte nivel de rechazo.

El respaldo libertario perdió fortaleza entre los jóvenes y actualmente se observa mayor paridad dentro del segmento estudiantil.

Un peronismo unido con Kicillof como candidato alcanzaría el 41,6%, frente al 34,4% del oficialismo unido.

En un eventual balotaje, Kicillof obtendría el 47,9% contra el 41,8% de Milei, mientras Massa llegaría al 43,1% frente al 41,2% del Presidente.

El 51% de los consultados manifestó que quiere cambiar el rumbo del país, un dato que podría favorecer a una oposición capaz de superar sus divisiones.

Una nueva encuesta nacional sobre el escenario electoral argentino ubicó a Javier Milei frente a una paradoja que podría condicionar sus posibilidades de cara a las próximas elecciones. El Presidente conserva un núcleo de respaldo significativo y mantiene el mayor piso de intención de voto entre los espacios analizados, pero al mismo tiempo registra un elevado nivel de rechazo que dificulta ampliar su base electoral.

El relevamiento presentado por el analista político y titular del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), Roberto “Tito” Bacman, señala que Milei alcanza un 33,8% de intención de voto. Sin embargo, el 56% de los consultados afirmó que nunca lo votaría. La combinación entre ambos indicadores llevó al especialista a describir al mandatario como un candidato con un piso importante, pero cuyo techo electoral comienza a quedar expuesto.

El escenario adquiere especial relevancia porque el oficialismo necesita ampliar su respaldo más allá de su núcleo duro para consolidar una posición competitiva en una elección marcada por la polarización. Según el análisis de Bacman, la principal dificultad para el Gobierno radica precisamente en transformar el apoyo existente en una mayoría capaz de superar el nivel de rechazo que acumula el Presidente.

Uno de los cambios más significativos aparece entre los jóvenes, un segmento que históricamente constituyó una de las principales fuentes de respaldo para Milei. De acuerdo con el estudio, esa ventaja se habría reducido considerablemente y actualmente existiría una situación de paridad entre el oficialismo y sus principales adversarios dentro del universo estudiantil.

La composición social del voto también muestra diferencias. El respaldo a las propuestas libertarias aparece más concentrado entre sectores de mayores ingresos y entre gerentes y directivos. En cambio, el rechazo se incrementa entre asalariados formales de sectores medios y bajos, jubilados y trabajadores informales.

Para Bacman, estos datos configuran un escenario que recuerda parcialmente al que atravesó Carlos Menem antes de las elecciones de 2003: un dirigente con una base electoral considerable, pero simultáneamente condicionado por un nivel elevado de rechazo. La diferencia fundamental estará determinada por la capacidad de la oposición para convertir ese rechazo en una alternativa política concreta.

En ese punto aparece el factor peronista. La encuesta plantea que una eventual unificación del espacio opositor podría modificar sustancialmente el escenario. Con un peronismo unido y Axel Kicillof como candidato, la intención de voto llegaría al 41,6%, frente al 34,4% que obtendría un oficialismo también unificado.

La diferencia de más de siete puntos evidencia que una oposición ordenada podría convertirse en una amenaza electoral concreta para el Gobierno. Pero el principal interrogante pasa por la capacidad del peronismo para superar sus disputas internas y construir una candidatura común.

El propio Bacman señaló que la fragmentación constituye actualmente uno de los principales obstáculos para el peronismo. En caso de presentarse dividido, Kicillof descendería al 26,7% en una primera vuelta, dejando abierta una competencia mucho más incierta.

La situación vuelve a modificarse al proyectar un eventual balotaje. En una segunda vuelta entre Kicillof y Milei, el gobernador bonaerense alcanzaría el 47,9% frente al 41,8% del Presidente. Si el candidato opositor fuera Sergio Massa, el resultado también mostraría una ventaja para el dirigente peronista: 43,1% contra 41,2% para Milei.

Otro indicador incorpora presión adicional sobre el oficialismo: el 51% de los encuestados manifestó que quiere cambiar el rumbo del país. El dato no implica automáticamente un voto opositor, pero sí revela la existencia de una mayoría potencialmente receptiva a una propuesta de cambio respecto del rumbo actual.

De esta manera, el estudio plantea una elección todavía abierta, en la que Milei mantiene una base electoral relevante pero enfrenta dificultades para expandirla. La evolución de la economía, el nivel de rechazo presidencial y, especialmente, la capacidad del peronismo para resolver sus internas serán factores decisivos para determinar si ese techo termina convirtiéndose en una limitación definitiva o si el oficialismo consigue volver a ampliar su respaldo.