Larroque coordina la peregrinación a Luján ante la visita del Papa León XIV

La Provincia de Buenos Aires inició la coordinación logística para la 52° Peregrinación a Luján.

Axel Kicillof encabezó una reunión con autoridades de la Iglesia, intendentes y funcionarios bonaerenses.

Andrés Larroque destacó la necesidad de garantizar las mejores condiciones para la celebración religiosa.

La visita del papa León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La Iglesia aclaró que el encuentro entre León XIV y Javier Milei tendrá carácter institucional y negó una salida conjunta al balcón de la Casa Rosada.

Larroque mantiene un papel central en la construcción política de Kicillof con vistas al escenario electoral de 2027.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzó a ultimar los detalles vinculados con la próxima peregrinación a la Basílica de Luján, una de las principales expresiones de fe popular del país, que este año tendrá una significación especial por coincidir con la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. En ese marco, el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque, participó de una reunión de gabinete encabezada por el gobernador Axel Kicillof para avanzar en la organización del operativo.

El encuentro reunió a autoridades provinciales, representantes de la Iglesia e intendentes de los distritos involucrados en la organización de la tradicional movilización religiosa. El objetivo central fue coordinar la logística necesaria para garantizar el normal desarrollo de la 52° Peregrinación a Luján y, al mismo tiempo, preparar la infraestructura destinada a recibir al Sumo Pontífice durante una de las actividades más importantes de su visita al país.

Larroque destacó que la administración bonaerense pondrá a disposición los recursos necesarios para que la jornada pueda desarrollarse con normalidad. El funcionario remarcó que se trata de una celebración de fuerte arraigo entre los argentinos y que la presencia del Papa le otorgará una dimensión particularmente relevante.

La peregrinación hacia Luján constituye históricamente una convocatoria multitudinaria y requiere la articulación de distintos organismos estatales para atender cuestiones vinculadas con el tránsito, la seguridad, la asistencia sanitaria, los servicios públicos y la atención de los peregrinos. La coincidencia con la visita papal supone, además, un desafío adicional debido a la magnitud de la convocatoria que se espera para noviembre.

Según el cronograma confirmado hasta el momento, León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante esos días se prevén celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad, con actividades concentradas en lugares de gran relevancia institucional y religiosa. La celebración prevista en la Basílica de Luján será uno de los momentos centrales de la agenda pastoral.

En paralelo con los preparativos provinciales, desde la Iglesia se brindaron precisiones sobre el carácter que tendrá el viaje y sobre la relación institucional entre el Pontífice y el Gobierno nacional. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, descartó que esté previsto un encuentro entre León XIV y Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada.

De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por el referente de la Iglesia, el contacto entre el Papa y el Presidente tendrá una dimensión institucional, mientras que el resto de las actividades estarán orientadas principalmente al aspecto pastoral de la visita. También se señaló que no está previsto que el Pontífice utilice su presencia en el país para formular cuestionamientos vinculados con la disputa política argentina.

La llegada de León XIV, por lo tanto, también genera movimientos en el escenario político bonaerense. Kicillof busca consolidar su perfil como uno de los principales referentes del peronismo con proyección nacional y, en ese esquema, Larroque ocupa un lugar relevante como uno de sus dirigentes de confianza para la construcción política.

Aunque el gobernador todavía no oficializó una candidatura presidencial para 2027, distintos sectores del peronismo observan su posicionamiento como una alternativa frente al oficialismo nacional. La participación de Larroque en tareas de articulación política y territorial forma parte de esa estrategia de construcción de cara a un escenario electoral que comenzará a adquirir mayor intensidad durante los próximos meses.

Así, la organización de la peregrinación combina una dimensión estrictamente religiosa con una compleja coordinación institucional y logística. Para la Provincia, el desafío será garantizar el desarrollo de una multitudinaria jornada de fe y, al mismo tiempo, acompañar una visita papal que tendrá un fuerte impacto social y político.