Pullaro inauguró la cárcel de Recreo: 891 nuevas plazas y una inversión de US$ 80 millones

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este jueves la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo, una obra que incorpora 891 plazas carcelarias al sistema provincial y que demandó una inversión cercana a los US$ 80 millones, contemplando tanto la construcción del complejo como el equipamiento tecnológico.

La nueva cárcel, ubicada en el departamento La Capital, cuenta con sectores diferenciados para hombres y mujeres y fue presentada por el Gobierno provincial como una pieza central de su política de seguridad. El objetivo inmediato es reducir la cantidad de detenidos alojados en comisarías y permitir que los efectivos policiales vuelvan a concentrarse en tareas de prevención y patrullaje.

Durante el acto, Pullaro reivindicó la política de seguridad implementada por su administración y sostuvo que los santafesinos estaban “hartos” de que desde las cárceles se impartieran órdenes hacia el exterior y de que la provincia quedara asociada al narcotráfico.

“Cuando el Estado quiere, puede poner límites”

El gobernador planteó que la lucha contra las organizaciones criminales requiere una decisión firme por parte del Estado.

“Cuando el Estado quiere puede poner límites y cuando hay determinación y decisión, podemos dar los debates ideológicos que demanda la sociedad para poder vivir mejor”, sostuvo.

En esa línea, Pullaro cuestionó con dureza las posiciones que, según su mirada, priorizan las garantías de los delincuentes por sobre las demandas de seguridad de la población.

El mandatario aseguró que no tiene “vergüenza” de dar la discusión necesaria para terminar con lo que definió como un “garantismo bobo”, al que responsabilizó por haber perjudicado las políticas de seguridad durante años.

También llamó a enfrentar ese debate “con datos concretos” y cuestionó a quienes, según planteó, pretenden discutir las políticas de seguridad sin considerar los resultados obtenidos.

Una cárcel diseñada para perfiles de mayor riesgo

Pullaro sostuvo que un Estado organizado y decidido puede imponerse frente a las estructuras criminales siempre que no existan acuerdos con quienes delinquen.

En ese marco, afirmó que los delincuentes serán buscados y detenidos dentro del marco de la ley y que aquellos considerados de mayor peligrosidad serán alojados en pabellones de alto perfil.

El gobernador calificó a la nueva Unidad Penitenciaria N° 9 como “la cárcel más moderna que hay en Argentina”, destacando especialmente sus sistemas de seguridad, infraestructura, personal y tecnología.

Además, remarcó que la inauguración no representa el punto final del programa de seguridad de su administración.

“Nuestro objetivo es que Santa Fe sea la provincia más segura del país”, afirmó.

La seguridad como eje de la gestión

Durante su discurso, Pullaro también cuestionó a las administraciones anteriores y señaló que el debate sobre seguridad perdió presencia en la agenda política.

El gobernador apuntó especialmente contra el kirchnerismo, al recordar que durante años se discutió la seguridad pública como una de las principales preocupaciones y que, según su interpretación, posteriormente ese tema dejó de ocupar un lugar central.

Frente a ese escenario, aseguró que su administración mantendrá la seguridad como una prioridad y sostuvo que el objetivo será mejorar todavía más los indicadores alcanzados hasta el momento.

Un plan para sumar más de 7.000 plazas

La nueva cárcel forma parte del Plan de Infraestructura Carcelaria desarrollado por la Provincia.

El programa contempla la incorporación de más de 7.000 nuevas plazas penitenciarias durante la gestión de Pullaro, una cifra que, según el Gobierno santafesino, supera la cantidad de lugares construidos en toda la historia provincial.

Con las obras terminadas, en ejecución y proyectadas, la capacidad total del sistema de detención provincial podría superar las 14.000 plazas.

La estrategia apunta no solamente a ampliar la capacidad penitenciaria, sino también a mejorar la clasificación de los internos según sus perfiles criminales y reducir la presencia de detenidos en dependencias policiales.

El Gobierno considera que este último punto permitirá liberar a los policías de tareas de custodia para que puedan regresar a las calles y reforzar las tareas de prevención.

Cómo es la nueva Unidad Penitenciaria de Recreo

La UP 9 está construida sobre el predio conocido como Colonia Penal de Recreo, ubicado sobre calle Alberdi, entre Solís y la Ruta Nacional 11.

El complejo está compuesto por tres subunidades penitenciarias completas, distribuidas en un total de 475 celdas.

La capacidad máxima alcanza los 891 internos, con 640 plazas destinadas a hombres y 251 a mujeres.

La incorporación de un sector específico para mujeres constituye además uno de los componentes de la nueva infraestructura penitenciaria provincial.

Una fuerte presencia política en la inauguración

El acto reunió a funcionarios provinciales, legisladores y autoridades municipales.

Entre los presentes estuvieron la exvicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia; el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; y el secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura, Diego Leone.

También participaron el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi; el intendente de Recreo, Omar Colombo; la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Clara García; el diputado provincial Antonio Bonfatti y autoridades del Servicio Penitenciario.

La inauguración de la UP 9 representa así uno de los principales hitos del plan penitenciario de Santa Fe y refuerza la estrategia del Gobierno de Pullaro de ampliar la capacidad carcelaria, endurecer el control sobre los internos de mayor peligrosidad y recuperar presencia policial en las calles.