La Legislatura de Santa Fe destituyó a un fiscal del MPA por mal desempeño

La Legislatura de Santa Fe resolvió este jueves remover de su cargo al fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Diego Gustavo Rodríguez y Barros, luego de completar el proceso disciplinario iniciado en su contra.

La decisión fue adoptada durante una sesión conjunta de las Cámaras de Diputadas y Diputados y de Senadores, a partir del dictamen elaborado por la Comisión de Acuerdos, que había recomendado avanzar con la destitución por la causal de mal desempeño de sus funciones.

Rodríguez y Barros, quien se desempeñaba como fiscal adjunto en San Jorge, había sido suspendido preventivamente mientras avanzaba la investigación legislativa. El expediente reunió distintos cuestionamientos vinculados con su desempeño y con hechos que fueron incorporados al proceso disciplinario.

Entre los elementos analizados durante el procedimiento figuró una investigación relacionada con una presunta simulación del robo de neumáticos de su vehículo y un reclamo ante una compañía aseguradora. También se incorporaron otros señalamientos vinculados con el uso de sistemas judiciales y situaciones denunciadas dentro del ámbito laboral.

La resolución de este jueves puso punto final al proceso iniciado contra el funcionario y determinó su salida definitiva del MPA.

El caso había generado un seguimiento especial dentro de la Legislatura desde finales de 2025, cuando ambas cámaras habían dispuesto su suspensión preventiva mientras se desarrollaba el trámite disciplinario.

Con la decisión adoptada ahora por la Asamblea Legislativa, la situación institucional del fiscal quedó finalmente definida y Rodríguez y Barros dejó de pertenecer al Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.