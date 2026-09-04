Santa Fe acelera las obras: casi 500 viviendas y nuevas inauguraciones en menos de una semana

El Gobierno de Santa Fe destacó el fuerte ritmo de inauguraciones y entregas de obra pública registrado durante los últimos días, en una agenda que combinó infraestructura habitacional, trabajos vinculados con los próximos Juegos Suramericanos, obras de prevención frente a posibles efectos de El Niño y la puesta en funcionamiento de una nueva unidad penitenciaria.

La vocera del Ejecutivo provincial, Virginia Coudannes, resaltó el volumen de actividad desplegado durante esta semana y puso especial énfasis en la cantidad de viviendas entregadas en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los principales hitos fue la entrega de 54 viviendas en Villa Setúbal, a las que se suman las 346 unidades construidas en la villa destinada a los Juegos Suramericanos. Esas viviendas serán utilizadas durante la competencia y posteriormente quedarán disponibles para vecinos de la provincia.

A este número se agregarán otras 73 viviendas previstas para el próximo martes en Acería.

De concretarse ese cronograma, el Gobierno provincial alcanzará casi 500 viviendas entregadas o habilitadas en menos de una semana, según destacó la funcionaria.

Una agenda marcada por los Juegos Suramericanos

Buena parte del despliegue de obra pública está relacionado con los Juegos Suramericanos, que tendrán a Santa Fe como uno de sus principales escenarios.

Las obras comprenden infraestructura deportiva y urbana, además de la construcción de viviendas que tendrán un uso específico durante la competencia y posteriormente pasarán a integrar el patrimonio habitacional disponible para los santafesinos.

Desde el Gobierno provincial remarcan que se trata de inversiones que buscan responder a las necesidades inmediatas de los Juegos, pero que también pretenden dejar infraestructura permanente para la ciudad y la provincia.

Nueva unidad penitenciaria en Recreo

Otro de los puntos destacados durante la semana fue la inauguración de la nueva unidad penal de Recreo, una obra que forma parte de la estrategia provincial para ampliar la capacidad del sistema penitenciario.

Durante su exposición, Coudannes puso el foco en las características de la nueva cárcel y en el impacto que tendrá sobre el sistema de seguridad provincial.

La incorporación de nuevas plazas penitenciarias constituye uno de los ejes de la política de infraestructura impulsada por la gestión provincial, en un contexto de fuerte presión sobre las instalaciones existentes.

Prevención frente a fenómenos climáticos

La agenda de obras también incluyó trabajos destinados a reducir los posibles efectos asociados al fenómeno climático de El Niño.

Las intervenciones forman parte de una planificación preventiva que apunta a mejorar la capacidad de respuesta frente a eventuales lluvias intensas, crecidas y otros eventos meteorológicos que puedan afectar a distintas localidades santafesinas.

De esta manera, el Gobierno busca mostrar una agenda de obra pública que combina infraestructura social, seguridad, vivienda, prevención climática y los compromisos asumidos para los Juegos Suramericanos.

El volumen de inauguraciones concentrado en pocos días se convirtió así en uno de los principales mensajes de gestión de la Provincia, con la entrega de viviendas como uno de los indicadores más visibles del ritmo de obras alcanzado durante esta semana.