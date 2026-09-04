La banda de “Bebote” Álvarez quiso meterse en la Copa Potrero del “Kun” Agüero

En el marco de la causa que lleva adelante el juez federal Pablo Yadarola contra una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional y la comercialización de drogas de diseño, la investigación reveló conexiones y movimientos inesperados. Según los chats y audios incorporados al expediente, la banda del exlíder de la barra brava de Independiente, Pablo “Bebote” Álvarez, habría ideado distintas estrategias para acercarse a Sergio “Kun” Agüero.

Por entonces, el exdelantero había presentado oficialmente su plataforma de apuestas online, lo que habría despertado el interés de la organización. De acuerdo con las comunicaciones analizadas por los investigadores, el objetivo era conseguir que Agüero grabara un video promocional vinculado a sus intereses.

El interés por la Copa Potrero

Las intenciones del grupo no se habrían limitado a conseguir la imagen del exgoleador de la Selección Argentina. La organización también habría buscado infiltrarse o tener algún tipo de injerencia en la Copa Potrero, el torneo amateur impulsado por Agüero que reúne a futbolistas amateurs, exjugadores y figuras del deporte y el espectáculo.

Sin embargo, el entorno del “Kun” rechazó de manera tajante cualquier posibilidad de vínculo con los sospechosos. Además, desde el ámbito judicial se aclaró que Agüero no está imputado ni es investigado formalmente en la causa.

Las conexiones con Independiente

El avance de la investigación también permitió detectar una importante ramificación de la organización vinculada con Independiente. Entre los imputados por la presunta comercialización de estupefacientes aparecen Pablo “Bebote” Álvarez, Diego Francisco Anzalone, Bono Uziel De Carlucci y Raúl Omar Manzone.

Mientras el principal referente de la estructura permanece detenido, los investigadores continúan analizando las comunicaciones y el material incorporado al expediente para determinar el alcance de las operaciones y las posibles conexiones de la organización.