Franco Colapinto estrenó mejoras en su Alpine y terminó 9° en la PL1 del GP de Italia

La Fórmula 1 continúa su calendario con el esperado Gran Premio de Italia, una de las fechas más importantes de la temporada para pilotos, equipos y fanáticos. En el inicio de la actividad en Monza, Franco Colapinto estrenó las nuevas actualizaciones de su Alpine F1, luego de que durante el último fin de semana, en Países Bajos, solamente el monoplaza de Pierre Gasly hubiera recibido mejoras.

El piloto argentino salió a pista este viernes para disputar la primera práctica libre (PL1), una sesión clave para que los equipos comiencen a preparar la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

Buen comienzo de Colapinto en una PL1 interrumpida por una bandera roja

La primera sesión contó con varios pilotos que tuvieron la posibilidad de sumar minutos al volante, entre ellos Paul Aron, quien condujo el Alpine de Pierre Gasly.

Colapinto mostró un buen ritmo desde los primeros minutos y llegó a ubicarse entre los cinco mejores tiempos de la práctica. Sin embargo, la actividad tuvo que detenerse cuando habían transcurrido poco más de 20 minutos debido a un incidente protagonizado por Colton Herta.

El estadounidense, que salió a pista con el Cadillac que habitualmente utiliza Checo Pérez, perdió el control y terminó detenido contra uno de los muros del circuito. Herta ya había sido protagonista de otro accidente horas antes, durante las prácticas libres de Fórmula 2.

Ferrari marcó el ritmo y Colapinto terminó noveno

Una vez reanudada la actividad, la sesión transcurrió con normalidad y Ferrari se quedó con el protagonismo. Charles Leclerc fue el más rápido de la PL1 con un tiempo de 1m23s008, mientras que Lewis Hamilton finalizó segundo, a 0.173 segundos. George Russell completó el top 3.

Por su parte, Franco Colapinto terminó noveno con una vuelta de 1m24s028, apenas por delante de su compañero de equipo, Paul Aron, quien cerró la sesión en el décimo lugar.

El argentino comenzó así el fin de semana del GP de Italia con sus primeras sensaciones al volante de un Alpine actualizado, en un circuito donde el equipo buscará mejorar su rendimiento a lo largo del fin de semana.

Franco Colapinto en el viernes del GP de Italia