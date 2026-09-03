Santa Fe Business Forum: la Provincia busca ampliar el vínculo entre empresas y capitales del exterior

El Gobierno de Santa Fe continúa utilizando el Santa Fe Business Forum como una plataforma para conectar a las empresas de la provincia con compradores internacionales y fondos de inversión interesados en nuevos negocios.

En ese marco, se desarrolló un encuentro de trabajo en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que reunió a representantes del sector público y privado para analizar las oportunidades que ofrece la tercera edición del evento.

Durante la jornada, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el protagonismo que tendrá la capital provincial y su área metropolitana dentro de esta nueva edición del foro.

Según detalló el funcionario, la región contará con un capítulo específico dentro de la agenda del evento, con el objetivo de mostrar su potencial productivo y facilitar nuevos vínculos comerciales con actores del mercado internacional.

Más de mil empresas participan del foro

La tercera edición del Santa Fe Business Forum contará con la participación de 1.020 empresas. La gran mayoría, alrededor del 90%, tiene origen santafesino, mientras que el resto corresponde a firmas provenientes de otras siete provincias argentinas.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre el entramado productivo local y representantes de distintos mercados internacionales, con especial atención en la generación de negocios, exportaciones y oportunidades de inversión.

Para la Provincia, el evento representa además una herramienta para visibilizar la diversidad de la producción santafesina y posicionar a sus empresas frente a potenciales compradores y fondos de inversión extranjeros.

El encuentro realizado en la Bolsa de Comercio forma parte de las actividades preparatorias para una edición que apunta a profundizar la internacionalización de las empresas y consolidar al foro como una de las principales plataformas de negocios de Santa Fe.