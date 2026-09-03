El plebiscito que Milei decidió adelantar

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay discursos que buscan explicar una gestión y otros que intentan definir un clima de época. Javier Milei eligió lo segundo. Su intervención en el encuentro Vientos de Cambio no fue simplemente una defensa de su programa económico ni una enumeración de indicadores favorables para el oficialismo. Fue, sobre todo, la construcción de un escenario donde la próxima elección aparece presentada como un punto de inflexión histórico, casi existencial. En esa narrativa, el Presidente dejó de hablar únicamente como jefe de Estado para asumir plenamente el papel de candidato de una batalla que pretende trascender la coyuntura.

La frase más contundente de la jornada, aquella que advirtió que una derrota significaría que la sociedad “está decidiendo suicidarse”, resume con precisión el tono elegido. No se trata de una apelación técnica ni institucional. Es una definición dramática que convierte el resultado electoral en una disyuntiva absoluta: continuar por el sendero de la libertad económica o regresar, según su interpretación, al modelo responsable del estancamiento argentino. Es el lenguaje de quien busca transformar una elección en un plebiscito.

Esa lógica explica buena parte del discurso presidencial. Milei volvió a presentar la política como una disputa entre ideas incompatibles antes que como una competencia entre dirigentes. La llamada batalla cultural ocupa un lugar central en esa estrategia porque funciona como el puente entre la construcción ideológica y la gestión concreta. Durante años sostuvo que el problema argentino era esencialmente cultural; ahora necesita demostrar que esas convicciones pueden traducirse en resultados palpables.

Allí aparece un desafío que el propio Presidente reconoce implícitamente. Gobernar exige mucho más que sostener un relato consistente. Requiere administrar intereses contrapuestos, aceptar tiempos más lentos que los de la campaña permanente y convivir con restricciones institucionales que no desaparecen por voluntad política. Sin embargo, Milei intenta resolver esa tensión afirmando que precisamente la fidelidad a sus principios constituye la principal virtud de su gobierno.

Por eso insiste en reivindicar aquello que decidió no hacer. No hubo, según su relato, confiscaciones, controles extraordinarios, reestructuraciones compulsivas ni mecanismos que alteraran los derechos de propiedad. Esa omisión deliberada adquiere para él tanto valor político como los logros que enumera. Busca instalar la idea de que el equilibrio fiscal alcanzado no nació de una excepción sino de un cambio de comportamiento del Estado.

El equilibrio de las cuentas públicas aparece, entonces, como el corazón de su legitimidad. Milei entiende que el déficit cero representa mucho más que un indicador económico. Es el símbolo de una ruptura con décadas de administraciones que, desde su perspectiva, utilizaron el gasto público como herramienta permanente de construcción política. En esa interpretación, el ajuste deja de ser un sacrificio transitorio para convertirse en una condición indispensable del crecimiento futuro.

No sorprende, entonces, que Luis Caputo ocupe un lugar destacado dentro del discurso oficial. El ministro fue presentado nuevamente como el arquitecto técnico de una transformación que el Presidente reivindica como inédita por su velocidad. La dupla presidencial intenta consolidar un reparto de funciones muy definido: Milei aporta la épica y Caputo la ingeniería económica que convierte esa épica en números.

Sin embargo, la política argentina rara vez concede victorias definitivas. Los indicadores económicos pueden mejorar sin que eso elimine automáticamente las incertidumbres sociales. La inflación descendente constituye un dato significativo, pero la percepción cotidiana del bienestar depende también del empleo, del consumo, del crédito y de expectativas que todavía muestran zonas grises. La batalla electoral se librará precisamente en ese terreno: el de la diferencia entre las estadísticas macroeconómicas y la experiencia concreta de millones de ciudadanos.

También resulta llamativa la manera en que el Presidente redefine el concepto de oposición. Ya no se limita a discutir con partidos específicos sino que construye un adversario más amplio, identificado con todo aquello que representa el pasado. Esa simplificación posee una enorme eficacia comunicacional porque ordena el escenario en dos bloques claramente diferenciados. Pero también reduce los matices que inevitablemente existen dentro de cualquier democracia madura.

La referencia al gobierno de Mauricio Macri revela otra dimensión de esa estrategia. Milei busca mostrar que aprendió de aquella experiencia. Mientras interpreta que Macri retrocedió frente a la presión política y sindical después de la reforma previsional, él reivindica haber respondido acelerando las reformas tras enfrentar resistencias similares. Ese contraste no es casual. Sirve para reforzar una imagen de liderazgo que pretende asociarse con la firmeza y la ausencia de concesiones.

En paralelo, el Presidente procura ampliar la discusión hacia horizontes de largo plazo. Cuando proyecta un crecimiento sostenido durante décadas y la posibilidad de convertir a Argentina en una potencia, introduce un elemento indispensable para cualquier proyecto político duradero: la promesa de futuro. Las sociedades suelen tolerar costos presentes cuando logran visualizar una recompensa creíble. La cuestión pendiente consiste en determinar cuánto tiempo puede sostenerse esa expectativa antes de exigir resultados más visibles.

En ese contexto también adquiere relevancia el discurso previo de Caputo frente a las críticas provenientes de sectores industriales. Su respuesta fue consistente con la narrativa oficial: el Gobierno no está dispuesto a privilegiar intereses corporativos por encima de lo que considera el interés general. Esa postura fortalece el perfil reformista del oficialismo, aunque inevitablemente incrementa las tensiones con actores económicos acostumbrados a otra relación con el Estado.

Existe, además, un aspecto menos evidente del discurso presidencial. Cada referencia a proyectos legislativos, reformas institucionales y tratados internacionales busca transmitir una imagen de gobierno en movimiento. Milei entiende que la percepción de dinamismo constituye un activo político tan importante como cualquier indicador económico. Gobernar, en su concepción, también significa demostrar que la transformación continúa y que todavía queda mucho por hacer.

Sin embargo, la apuesta contiene riesgos evidentes. Cuanto más absoluta es la promesa, mayor es el costo de cualquier incumplimiento. Cuando una elección se presenta como una decisión entre prosperidad y decadencia, entre libertad y colapso, desaparecen los espacios intermedios donde suelen instalarse los votantes moderados. Esa estrategia puede consolidar a los convencidos, aunque también obliga a persuadir a quienes todavía observan el proceso con cautela.

En definitiva, Milei parece haber tomado una decisión política trascendental: adelantar la lógica de la reelección mucho antes del calendario formal. Su discurso ya no habla únicamente del presente ni administra expectativas inmediatas. Construye una narrativa donde el éxito económico, la continuidad institucional y el destino del país aparecen íntimamente ligados a la permanencia de su proyecto en el poder.

La verdadera incógnita no consiste solamente en si la economía seguirá acompañando ese relato. La pregunta más importante es si la sociedad aceptará esa interpretación binaria del futuro argentino o si buscará respuestas más complejas para un país que históricamente ha demostrado desconfiar tanto de las promesas de salvación como de las certezas absolutas.