La reforma electoral de Santa Fe cambia las reglas y también redefine quién manejará los comicios

La reciente reforma electoral aprobada por la Legislatura de Santa Fe no solo modificará la manera en que votarán los ciudadanos y las estrategias que deberán adoptar los partidos políticos. La nueva legislación también introduce un cambio de fondo en la conducción del organismo encargado de administrar y coordinar el proceso electoral provincial.

Uno de los principales cambios estará relacionado con la Secretaría Electoral, que dejará de tener necesariamente al frente a un funcionario de carrera. A partir de la nueva normativa, quien ocupe ese puesto será propuesto por el Poder Ejecutivo y deberá contar con el respaldo de la Legislatura.

La modificación generó diferencias durante el debate parlamentario. El peronismo había planteado mantener el carácter técnico y permanente del cargo, con el objetivo de evitar que la conducción del organismo quedara vinculada al gobierno de turno. Sin embargo, finalmente prevaleció la alternativa impulsada por el oficialismo.

De acuerdo con la nueva ley, el Secretario o Secretaria Electoral deberá ser ciudadano argentino y acreditar experiencia comprobada en materia electoral. Su designación será realizada a propuesta del Ejecutivo, con acuerdo legislativo, y permanecerá en funciones durante el mismo período que dure el mandato del gobernador que lo haya designado.

La norma también establece límites para una eventual salida del cargo. El funcionario solo podrá ser removido por el Poder Ejecutivo cuando exista una causa justificada, vinculada con mal desempeño, desconocimiento inexcusable del derecho o incumplimiento de las obligaciones propias de su función. Además, la decisión deberá estar fundamentada y ser comunicada a la Legislatura.

El cambio comenzará en 2028

Aunque la reforma ya fue sancionada, la modificación en el sistema de designación de la Secretaría Electoral no tendrá aplicación inmediata. Una disposición transitoria establece que las nuevas reglas comenzarán a regir a partir de 2028.

Esto implica que el gobernador que resulte elegido en las elecciones de 2027 podría ser quien tenga la responsabilidad de proponer al funcionario que conducirá la Secretaría Electoral bajo el nuevo esquema.

Qué funciones tendrá la Secretaría Electoral

El organismo continuará dependiendo del Poder Ejecutivo provincial y tendrá bajo su responsabilidad buena parte de la estructura operativa necesaria para llevar adelante las elecciones.

Entre sus principales tareas estarán la organización y el funcionamiento de los comicios, además de la administración de los recursos financieros y logísticos destinados al proceso electoral.

También deberá encargarse de la adquisición y distribución de materiales, insumos y equipamiento informático, así como de la coordinación con los distintos niveles del Estado y con los actores que participen de las elecciones.

A su vez, tendrá la responsabilidad de difundir las decisiones adoptadas por el Juez Electoral, publicar el cronograma oficial de cada elección y garantizar que la información vinculada al proceso llegue a la ciudadanía.

La reforma también contempla una función vinculada a la participación ciudadana. La Secretaría Electoral deberá desarrollar campañas de educación democrática, ética cívica y promoción de la participación, ampliando así sus responsabilidades más allá de la organización logística de los comicios.

De esta manera, la reforma electoral santafesina no solo modifica aspectos vinculados directamente con la votación, sino que también establece un nuevo esquema para uno de los organismos centrales en la preparación y ejecución de las elecciones provinciales.