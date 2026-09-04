Milei lanza un DNU para construir una base naval en Ushuaia

A través de un mensaje emitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei confirmó el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia diseñado para inyectar mayores fondos al sistema de defensa nacional. El objetivo central de la normativa presupuestaria apunta a concretar la edificación de una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, junto con el desarrollo de capacidades tecnológicas en telecomunicaciones. La iniciativa oficial busca transformar la posición fueguina en un enclave logístico de referencia internacional, fortaleciendo el despliegue estratégico del país frente al Atlántico Sur y la Antártida.

Durante la alocución, el jefe de Estado inscribió el equipamiento de las Fuerzas Armadas dentro de una estrategia de Estado proyectada en el largo plazo, llamando a la unidad política en torno al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. El esquema gubernamental amplia el concepto tradicional de defensa para incorporar la custodia activa de los recursos naturales, la infraestructura crítica y el sistema económico, requiriendo una labor coordinada entre los ministerios de Defensa, Seguridad, Economía, Cancillería e Inteligencia.

De forma complementaria al decreto presupuestario, la Casa Rosada impulsará con carácter de urgencia el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa contempla endurecer el marco regulatorio vigente mediante la modificación de la Ley 26.659 para penalizar a los prestadores de servicios de firmas irregulares, equiparando las sanciones para contratistas directos e indirectos que operen en el archipiélago sin aval del Estado argentino. La normativa incluirá la prohibición para operar en el mercado local y habilitará la figura del juicio en ausencia para quienes infrinjan las disposiciones en la plataforma continental.

Por último, el proyecto legislativo prevé la creación del Consejo de Seguridad Nacional con facultades transversales sobre las distintas dependencias estatales. Este nuevo organismo estará encargado de definir las directrices de resguardo aeroespacial y marítimo, a la vez que solicitará atribuciones especiales al Poder Legislativo para aplicar represalias diplomáticas y económicas ante eventuales amenazas. De este modo, la gestión oficial busca dotar al Ejecutivo de herramientas punitivas y disuasorias para proteger los intereses estratégicos del país.