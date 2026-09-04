La crítica de Agustina Albertario tras la consagración de Las Leonas

Mientras el mundo del hockey sobre césped celebraba la consagración de Las Leonas en el Mundial 2026, las repercusiones fueron mucho más allá de lo deportivo. En ese contexto, Agustina Albertario utilizó sus redes sociales para cuestionar el apoyo que recibe el deporte argentino y puso el foco tanto en los gobiernos como en la dirigencia de la Confederación Argentina de Hockey (CAH).

La exjugadora, que defendió durante más de una década la camiseta de la Selección Argentina, se refirió a la situación de los atletas nacionales y fue contundente al hablar del respaldo estatal.

“Las cosas que hay que leer, Dios mío. No me pregunten a mí si el Gobierno nos apoya. Ningún Gobierno apoyó lo suficiente al deporte, ninguno”, expresó Albertario.

La crítica de Albertario a la Confederación Argentina de Hockey

La exLeona no limitó sus cuestionamientos al rol del Estado y también apuntó contra la Confederación Argentina de Hockey y el manejo de los recursos provenientes de los sponsors.

En una publicación en sus redes sociales, reclamó mayor transparencia y puso en duda el destino del dinero que ingresa a la entidad a través de sus patrocinadores.

“Mejor pregúntense qué hace la Confe con la plata de los sponsors que jamás se ha visto”, manifestó.

Para finalizar, Albertario buscó dejar en claro que sus declaraciones no respondían a una postura partidaria y cerró su mensaje con ironía: “Un besito. No hablo más porque después soy la loca, conventillera. Y no soy política, no me importa la política”.

La trayectoria de Agustina Albertario en Las Leonas

Las declaraciones de Albertario tienen como contexto una extensa trayectoria con la Selección Argentina. La delantera comenzó su recorrido en las divisiones juveniles y consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010.

Luego se consolidó en el seleccionado mayor y fue parte de una generación que consiguió importantes resultados a nivel internacional. Entre sus principales logros se destacan la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el subcampeonato mundial de 2022 y el bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además, fue protagonista de distintos podios y títulos durante su participación en la Pro League.

Albertario cerró su ciclo con Las Leonas en marzo de 2025, pero sus recientes declaraciones volvieron a ponerla en el centro de la escena al cuestionar las condiciones y el respaldo que reciben los deportistas argentinos.