Italia quiere quedarse con una joya de 25 millones que también buscan Argentina y Alemania

En los últimos años, la Selección Argentina fortaleció su trabajo de scouting en Europa para seguir de cerca a los jóvenes con raíces argentinas que desarrollan sus carreras en el exterior. Así surgió el fenómeno de los llamados europibes, con nombres como Alejandro Garnacho, Nico Paz y Matías Soulé, entre otros.

Uno de los futbolistas que todavía no tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de la Albiceleste es Nicolò Tresoldi. El delantero de 22 años, valuado en 25 millones de euros, se convirtió en una de las figuras del Brujas de Bélgica y despertó el interés de varios clubes durante el último mercado, entre ellos Atlético de Madrid, RB Leipzig y Manchester United. Sin embargo, finalmente permaneció en el conjunto belga.

Tresoldi, entre Italia, Argentina y Alemania

Nacido en Cagliari, Italia, Tresoldi cuenta con la posibilidad de representar a tres selecciones. Su madre es argentina, mientras que el delantero obtuvo el pasaporte alemán después de haber vivido durante casi una década en ese país.

El atacante se formó en las divisiones inferiores del Hannover y allí también comenzó su carrera profesional. Hasta el momento, representó a Alemania en las categorías juveniles, e incluso estuvo en consideración para disputar el Mundial 2026, aunque finalmente Julian Nagelsmann decidió no convocarlo.

Ahora, su futuro internacional podría dar un giro. Según informó La Gazzetta dello Sport, Italia habría iniciado contactos con Tresoldi y buscaría incorporarlo a su proyecto de cara al Mundial 2030.

La información indica que el entrenador italiano, Roberto Mancini, se habría comunicado con el delantero para hacerle saber que pretende contar con él en la próxima fecha FIFA. La respuesta del atacante habría sido positiva y ya se habría enviado la documentación correspondiente a la FIFA para avanzar con el cambio de selección.

De concretarse los trámites a tiempo, Tresoldi podría ser convocado para los amistosos de septiembre y comenzar así una nueva etapa internacional con Italia.

¿Qué pasó con la Selección Argentina?

La Selección Argentina también mantuvo contactos con Tresoldi, aunque, según la información difundida, el diálogo no avanzó hacia una negociación formal.

Por ahora, todo indica que Italia tomó la delantera en la carrera por quedarse con el delantero. De esta manera, Tresoldi podría terminar representando a la selección del país donde nació, pese a haber desarrollado gran parte de su formación en Alemania y contar también con la posibilidad de jugar para Argentina.

La respuesta de Tresoldi sobre jugar para Argentina

En febrero de este año, Tresoldi había hablado sobre la posibilidad de vestir la camiseta de la Albiceleste durante una entrevista con ESPN.

“Es un país muy lindo, no lo conozco, quiero viajar con mi madre. Puedo jugar para Argentina, pero ya veremos qué pasa en el futuro. De momento, juego para Alemania”, había expresado el delantero.

Ahora, con el interés de Italia y la posibilidad de ser convocado próximamente, el futuro internacional de Tresoldi podría definirse mucho antes de lo esperado.