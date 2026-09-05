Los tres números que el mercado mira antes de las elecciones y que pueden anticipar la presión sobre Milei

El mercado financiero comenzó a monitorear con mayor atención las variables que pueden anticipar el impacto electoral sobre los activos argentinos.

La tasa forward del 14,8% refleja el premio que los inversores exigen para financiar al Estado durante el período que atraviesa las elecciones de 2027.

Los ahorristas compraron unos 3.300 millones de dólares durante agosto, aunque todavía lejos de los máximos registrados antes de las legislativas de 2025.

La brecha cambiaria se mantiene cerca del 6%, un nivel bajo que por ahora indica que las presiones de cobertura permanecen contenidas.

El Banco Central y el Tesoro llegan al período preelectoral con una posición financiera más sólida, aunque ese respaldo no elimina el riesgo político.

Febrero de 2027 aparece como un posible punto de inflexión, especialmente si coinciden tensiones cambiarias, menor demanda estacional de dinero y una elección competitiva.

A poco más de un año de las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2027, el mercado financiero comenzó a incorporar cada vez con mayor atención una serie de indicadores que pueden anticipar el impacto de la incertidumbre política sobre la economía argentina. Más allá de las encuestas y de las proyecciones cambiarias, los inversores observan señales concretas vinculadas con el costo del financiamiento, la demanda de dólares y la brecha cambiaria.

El análisis adquiere relevancia porque, en la Argentina, el calendario electoral suele comenzar mucho antes de la jornada de votación. Cuando aumenta la incertidumbre, los inversores tienden a reducir los plazos de sus colocaciones, exigir mayores rendimientos y buscar cobertura en moneda extranjera. Ese comportamiento puede trasladarse rápidamente a los bonos, las tasas de interés y el mercado cambiario.

En ese escenario aparecen tres cifras que concentran buena parte de la atención: 14,8%, 3.300 millones de dólares y 6%. Cada una refleja una dimensión diferente de la percepción que existe actualmente sobre el futuro económico y político.

El primer indicador corresponde al costo financiero de atravesar el período electoral. Actualmente, el mercado exige una tasa forward implícita del 14,8% para prestar dinero al Estado entre octubre de 2027 y octubre de 2028. La cifra representa una prima que los inversores incorporan por el riesgo asociado al período electoral y a la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas económicas.

Cuanto más elevada sea esa tasa, mayor será el costo que deberá afrontar el Gobierno para conseguir financiamiento. Por eso, su evolución constituye uno de los indicadores más sensibles para determinar en qué momento el mercado comienza a incorporar efectivamente el riesgo político en los precios de los activos argentinos.

El segundo número corresponde a la dolarización de los ahorristas. Durante agosto, las personas humanas adquirieron alrededor de 3.300 millones de dólares brutos. Se trata de un volumen considerable, aunque todavía está lejos de los niveles registrados durante los meses de mayor demanda previa a las elecciones legislativas de 2025, cuando las compras llegaron a unos 6.600 millones de dólares mensuales.

El comportamiento de los ahorristas resulta particularmente relevante porque permite observar cómo las familias reaccionan frente a las expectativas económicas. Un incremento sostenido de la demanda de dólares podría convertirse en una señal anticipada de búsqueda de cobertura ante una eventual mayor incertidumbre política.

El tercer indicador es la brecha cambiaria, actualmente ubicada en torno al 6%. Después de varias semanas de relativa estabilidad del dólar oficial alrededor de los 1.500 pesos, el tipo de cambio avanzó hacia la zona de 1.510 pesos sin generar un desorden significativo en el mercado.

La reducida diferencia entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras constituye, por ahora, una señal de tranquilidad. Sin embargo, su evolución será seguida de cerca. Una ampliación persistente de la brecha podría indicar que los inversores comenzaron a abandonar posiciones en activos financieros para trasladarse hacia instrumentos de cobertura cambiaria.

El Gobierno llega a esta etapa con algunas fortalezas que no tenía un año atrás. El Banco Central acumuló compras superiores a los 14.000 millones de dólares, fortaleció las reservas y redujo sustancialmente su posición vendida en futuros. Además, el Tesoro logró postergar parte de sus compromisos financieros más allá de las elecciones mediante operaciones de financiamiento.

Ese mayor margen de maniobra representa un respaldo para la administración de Javier Milei, aunque no elimina los riesgos. En términos financieros, permite ganar tiempo y enfrentar con una posición más sólida eventuales períodos de volatilidad.

El momento que genera mayor atención aparece hacia febrero de 2027. Ese mes suele presentar una menor demanda estacional de dinero y puede convertirse en un período propicio para la aparición de tensiones cambiarias. Si simultáneamente las encuestas muestran una elección competitiva, el mercado podría comenzar a anticipar con mayor intensidad el escenario electoral.

La evolución de la economía real será determinante. El consumo, el empleo y la recuperación de los ingresos pueden influir sobre el respaldo al oficialismo y, en consecuencia, sobre las expectativas de continuidad del programa económico.

Por ahora, el escenario no es de crisis sino de vigilancia. Pero los inversores ya cuentan con un tablero de control definido: una tasa del 14,8%, una demanda mensual de 3.300 millones de dólares y una brecha cambiaria del 6%. Si alguno de esos indicadores comienza a deteriorarse de manera sostenida, podría significar que el mercado adelantó su propio calendario electoral.