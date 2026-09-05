El Senado retomará el debate de la reforma electoral impulsada por el Gobierno

La Comisión de Asuntos Constitucionales retomará el debate de la reforma electoral el 15 de septiembre.

El Gobierno busca eliminar o suspender las PASO mediante el Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral.

La iniciativa también incorpora Ficha Limpia y cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

El oficialismo continuará negociando apoyos antes de intentar obtener el dictamen de comisión.

La estrategia fue definida por la Mesa Política del Ejecutivo encabezada por Karina Milei.

El debate se produce tras el revés sufrido por el proyecto del Súper RIGI en el Senado por diferencias con bloques aliados.

El oficialismo en el Senado reanudará el próximo 15 de septiembre el tratamiento de la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional y que tiene como eje principal la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales continuará el cuarto intermedio dispuesto en el encuentro anterior y marcará una nueva etapa de las negociaciones para intentar reunir los apoyos necesarios para avanzar con el proyecto.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la comisión, el senador fueguino Agustín Coto, de La Libertad Avanza, quien citó a los integrantes del cuerpo para las 15.30 del martes 15 de septiembre. La fecha coincide con el cronograma que había definido la Mesa Política del Gobierno durante una reunión realizada en la Casa Rosada, donde la reforma electoral ocupó un lugar central dentro de la agenda legislativa.

Sin embargo, desde el oficialismo aclararon que la convocatoria no garantiza que ese mismo día se obtenga el dictamen de comisión. La intención es continuar con el análisis de la iniciativa mientras se mantienen conversaciones con otros bloques para acercar posiciones y ampliar el respaldo parlamentario.

Fuentes vinculadas al oficialismo señalaron que las próximas semanas serán claves para negociar modificaciones que permitan fortalecer la posición del Gobierno antes de intentar llevar el proyecto al recinto.

La estrategia fue delineada durante una reunión encabezada por Karina Milei junto a referentes del Ejecutivo, donde se definió acelerar el tratamiento de las principales iniciativas legislativas antes de fin de año. En ese encuentro también se analizó la posibilidad de adelantar algunos debates si las condiciones políticas resultan favorables.

La propuesta, denominada formalmente Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral, busca modificar varios aspectos del sistema político argentino. El punto más relevante es la eliminación de las PASO, una herramienta que el Gobierno considera innecesaria y costosa.

En la Casa Rosada sostienen además que la desaparición de las primarias modificaría la dinámica interna de las fuerzas políticas de cara a las elecciones de 2027, al eliminar un mecanismo utilizado para dirimir candidaturas dentro de las coaliciones.

El proyecto también incorpora otros cambios, como la implementación de Ficha Limpia y una reforma del sistema de financiamiento de los partidos políticos. Entre las modificaciones previstas figuran nuevos criterios para la afiliación partidaria mediante herramientas digitales, una reducción del gasto público destinado al funcionamiento de los partidos y una revisión de los espacios de publicidad electoral.

La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, ya había anticipado que el objetivo es reducir la proliferación de partidos con escasa actividad y simplificar el esquema electoral mediante reglas consideradas más eficientes por el Ejecutivo.

Mientras impulsa la reforma política, el Gobierno también sigue de cerca otros frentes abiertos en el Congreso. Durante la reunión de la Mesa Política se analizó la estrategia frente a la sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados para el 9 de septiembre, donde figuran proyectos vinculados a la prórroga de la emergencia en discapacidad y al incremento de la mora en el endeudamiento familiar.

Desde el entorno presidencial relativizaron el impacto de esa convocatoria y aseguraron que la prioridad oficial continúa siendo avanzar con las reformas estructurales previstas para este período legislativo.

La nueva ofensiva parlamentaria llega después de una semana compleja para el oficialismo en el Senado. El proyecto conocido como Súper RIGI no logró obtener dictamen luego de que legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical y el peronismo no kirchnerista reclamaran mayores garantías para proteger a los proveedores nacionales.

Los senadores Maximiliano Abad, Carlos Espínola y Martín Goerling impulsaron modificaciones destinadas a ampliar las condiciones de competitividad de la industria local frente a la oferta extranjera. Entre sus propuestas figura considerar competitiva una oferta nacional cuando su precio no supere en más de un 15% el de una propuesta internacional equivalente.

Ante la falta de consenso para aceptar esos cambios, Patricia Bullrich sostuvo que, si no existía acuerdo sobre la nueva versión del proyecto, el oficialismo estaba dispuesto a mantener únicamente el régimen de incentivos actualmente vigente.

Ahora, el foco vuelve a concentrarse en la reforma electoral, una de las principales apuestas políticas del Gobierno para redefinir las reglas de competencia de cara a los próximos procesos electorales.