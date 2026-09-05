La postura de AFA ante el reclamo de Vélez por la supuesta mala inclusión de jugadores de Boca

Boca y Vélez se enfrentaron el pasado miércoles en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina. El Xeneize se impuso en la definición por penales y consiguió el pase a los cuartos de final, donde debería enfrentarse con Racing. Sin embargo, la clasificación quedó bajo análisis por un reclamo que Vélez evalúa presentar ante la AFA.

El motivo de la posible presentación es la inclusión de seis futbolistas extranjeros de Boca en la planilla del partido: Enner Valencia, Leandro Lozano, Ángel Romero, Álvaro Montero, Sebastián Villa y Carlos Palacios.

En este contexto, hay una aclaración importante: Miguel Merentiel es uruguayo, pero cuenta con ciudadanía argentina, por lo que no ocupa una plaza de extranjero.

¿Qué dice el reglamento sobre los extranjeros?

El reglamento de la AFA establece que los equipos pueden contar con hasta seis futbolistas extranjeros en sus planteles, aunque solamente cinco pueden firmar planilla.

En el encuentro ante Vélez, Boca incluyó a seis extranjeros en la planilla, por lo que el club de Liniers analiza realizar un reclamo formal para solicitar una sanción.

De todos modos, existe otro dato relevante: de los seis futbolistas extranjeros que figuraron en la planilla, cinco tuvieron minutos en el partido. El único que no ingresó fue Ángel Romero.

La postura de AFA ante el reclamo de Vélez

Según informó el periodista Germán García Grova, la postura de la AFA sería sancionar económicamente a Boca, pero el Xeneize no perdería su clasificación a los cuartos de final.

La interpretación sería que se trató de un error administrativo, por lo que no correspondería modificar el resultado deportivo del encuentro. De todas maneras, el caso podría ser analizado por el Tribunal de Disciplina, que deberá determinar la eventual sanción.

Por ahora, Boca mantiene su lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina, mientras Vélez define si avanzará formalmente con el reclamo.

¿Hasta cuándo puede reclamar Vélez?

De acuerdo con lo establecido en el reglamento, el equipo que quiera presentar un reclamo dispone de tiempo hasta las 18 horas del tercer día hábil posterior al partido.

Por lo tanto, Vélez podrá iniciar la gestión hasta las 18 horas del lunes 7 de septiembre.