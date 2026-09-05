Las Leonas son campeonas del mundo, pero reclaman por su situación económica: los números

Subirse a lo más alto del mundo suele quedar asociado a la épica del festejo, la bandera argentina y la celebración de un nuevo título. Sin embargo, detrás de la consagración de Las Leonas en el Mundial 2026 quedó expuesta una realidad mucho menos celebrada: las dificultades económicas que atraviesan quienes compiten al máximo nivel del deporte argentino.

El reclamo no surgió después de una derrota ni estuvo vinculado a una cuestión partidaria. Por el contrario, apareció en el momento de mayor éxito deportivo. Victoria Sauze fue contundente al revelar que “hay jugadoras del equipo que directamente no llegan a fin de mes”. A su vez, Cristina Cosentino cuestionó la situación de quienes entrenan en doble turno de lunes a viernes y, al mismo tiempo, deben pagar cuotas para competir en sus clubes.

A esta situación se sumó el caso de una jugadora que, según fue relatado, debió instalarse en el CeNARD porque no podía afrontar el costo de un alquiler. Así, la realidad cotidiana de las integrantes del seleccionado quedó expuesta detrás de los resultados que las llevaron nuevamente a la cima del hockey mundial.

La discusión también alcanzó a Agustina Albertario, quien cuestionó públicamente el respaldo que recibe el deporte argentino y reclamó explicaciones sobre el destino de los recursos provenientes de los sponsors de la Confederación Argentina de Hockey.

El ajuste en las partidas destinadas al deporte

La pregunta que quedó planteada es si se trata solamente de percepciones individuales o si existe un respaldo concreto en los números. Un informe elaborado por Táctica, laboratorio del deporte argentino, aporta cifras sobre la evolución del financiamiento deportivo.

Durante el primer semestre de 2026, la ejecución total de las partidas destinadas al deporte cayó un 4% en términos reales en comparación con el mismo período de 2025. La diferencia se vuelve mucho más marcada al tomar como referencia 2023: la contracción real del gasto deportivo alcanza el 68%.

Uno de los principales organismos afectados es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), que representa más del 40% del gasto deportivo total y tiene entre sus funciones el financiamiento de viajes, giras y becas para atletas de alto rendimiento.

Según el informe, el ENARD registró una caída real del 13,4% interanual entre 2026 y 2025. Si la comparación se realiza con 2023, el retroceso alcanza el 49,3%.

El fuerte retroceso del deporte comunitario

La situación es todavía más pronunciada en las partidas destinadas al deporte comunitario. Frente a 2023, el informe registra un desplome del 82,8%.

Dentro de ese segmento, las mayores caídas corresponden a Clubes de Barrio, con un 98,8% menos; Competencias Nacionales, con una reducción del 99,7%; e Infraestructura Deportiva, que sufrió un retroceso del 30,8%.

El informe también señala una particularidad en el denominado Deporte Federado. Aunque la ejecución registra un incremento interanual del 31,3% respecto de 2025, este aumento estaría explicado principalmente por una suba del 123,8% en los gastos administrativos de “Conducción Ejecutiva”.

La contracara del éxito de Las Leonas

Los números permiten dimensionar el contexto en el que Las Leonas consiguieron convertirse nuevamente en campeonas del mundo. Mientras las selecciones argentinas continúan compitiendo y obteniendo resultados de elite, persisten dificultades para sostener económicamente a los deportistas que representan al país.

Las declaraciones de Sauze, Cosentino y Albertario adquieren otra dimensión al ser contrastadas con estos datos. Las jugadoras no solo deben afrontar las exigencias propias del alto rendimiento, sino también gastos vinculados con alimentación, vivienda, indumentaria y entrenamiento.

El contraste es evidente: Argentina celebra a sus campeonas cuando llegan a lo más alto del mundo, pero muchas de ellas deben afrontar dificultades económicas para poder sostener su carrera deportiva.

La consagración de Las Leonas volvió a poner sobre la mesa una discusión que excede al hockey: qué políticas de Estado existen para acompañar de manera sostenida a los atletas argentinos y cuánto cuesta, realmente, llegar a competir al máximo nivel internacional.