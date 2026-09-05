Tomás Etcheverry se quedó con el duelo de argentinos

Tomás Etcheverry se quedó con el duelo 100% argentino ante Mariano Navone y avanzó a los octavos de final del US Open. El tenista platense mostró un gran nivel en Flushing Meadows y se impuso en sets corridos por 6-4, 6-4 y 6-3, después de 2 horas y 27 minutos de juego.

Con este triunfo, Etcheverry no solo avanzó a la segunda semana del último Grand Slam de la temporada, sino que además puso fin a una espera de cinco años para el tenis argentino: se convirtió en el primer representante nacional en alcanzar los octavos de final del US Open desde Diego Schwartzman, en 2021.

Etcheverry tomó el control desde el comienzo

El primer set fue parejo, con ambos jugadores firmes con su servicio y sin demasiadas oportunidades para quebrar. Navone intentó imponer su juego desde el fondo de la cancha, pero Etcheverry encontró en su derecha una de sus principales armas para tomar la iniciativa.

El quiebre decisivo llegó en el décimo game. El platense presionó sobre el saque de su compatriota, consiguió la ruptura y cerró el parcial por 6-4.

En el segundo set, Navone consiguió adelantarse primero con un break en el quinto juego. Sin embargo, la reacción de Etcheverry fue inmediata. Recuperó el quiebre, volvió a tomar el control del partido y, con golpes profundos, consiguió llevarse nuevamente el parcial por 6-4.

Etcheverry cerró el partido sin darle opciones a Navone

Con dos sets de ventaja, el platense mantuvo la intensidad y no permitió que Navone pudiera forzar un cuarto parcial. El oriundo de 9 de Julio intentó mantenerse en partido y prolongar el encuentro, pero Etcheverry volvió a quebrar en el tramo decisivo del tercer set.

Con autoridad, selló el triunfo por 6-3 y consiguió una de las victorias más importantes de su carrera en el Grand Slam neoyorquino.

De esta manera, Etcheverry ya está entre los 16 mejores del US Open y buscará seguir avanzando en Nueva York. En los octavos de final enfrentará al ganador del partido entre el estadounidense Alex Michelsen y el español Daniel Mérida.