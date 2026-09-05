Belgrano dejó escapar el triunfo ante Huracán: falló un penal en un final dramático

En un cierre cargado de dramatismo en el estadio Julio César Villagra, Belgrano empató 1-1 ante Huracán por la octava fecha del Torneo Clausura. El Pirata tuvo la victoria en sus manos hasta el último minuto, pero no pudo aprovechar un penal en tiempo de descuento y terminó repartiendo puntos con el Globo.

El equipo cordobés se puso en ventaja durante el segundo tiempo y parecía encaminarse hacia un triunfo ante su gente. Sin embargo, Huracán encontró el empate a poco del final y obligó a Belgrano a buscar nuevamente la ventaja en los minutos restantes.

El resultado dejó a Belgrano tercero en la tabla de posiciones, mientras que Huracán escaló hasta el octavo lugar de la Zona B.

Belgrano se puso en ventaja

El primer tiempo estuvo marcado por las intervenciones del VAR. Luis Lobo Medina anuló un gol para cada equipo: a los 25 minutos invalidó un tanto de Belgrano, mientras que a los 44 volvió a intervenir para impedir el festejo de Huracán.

El marcador recién se abrió a los 15 minutos del complemento. Nicolás “Uvita” Fernández aprovechó un rebote dentro del área chica y marcó el 1-0 para Belgrano, desatando el festejo en las tribunas del estadio Julio César Villagra.

Con la ventaja, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Lucas Zelarayán y Lucas Passerini estuvieron cerca de convertir el segundo, pero el Pirata no logró liquidar el partido.

Huracán reaccionó y llegó el empate

Huracán no se dio por vencido y encontró la igualdad a los 38 minutos del complemento. Caicedo conectó un centro enviado por César Ibáñez y estableció el 1-1, dejando el partido abierto para un final de máxima tensión.

Y el desenlace todavía tenía reservado otro capítulo para Belgrano.

Cuando se jugaba el minuto 50 del segundo tiempo, Emmanuel Ojeda cometió una infracción sobre Zelarayán dentro del área y Lobo Medina sancionó penal para el conjunto cordobés.

Era la gran oportunidad para que el Pirata volviera a ponerse en ventaja y se quedara con los tres puntos. Sin embargo, Belgrano desperdició la pena máxima y no pudo convertir el gol de la victoria.

Así, el equipo de Zielinski terminó resignando dos puntos en un partido que parecía tener controlado y que terminó con un 1-1 de sabor amargo para el Pirata.