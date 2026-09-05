FIFA acusó a UEFA de impulsar una “campaña de desprestigio” contra Gianni Infantino

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La FIFA endureció su postura frente a la ofensiva judicial de la UEFA en Estados Unidos y acusó a la entidad europea de llevar adelante una “campaña de desprestigio” contra su conducción y, particularmente, contra su presidente Gianni Infantino.

El conflicto se profundizó luego de que la UEFA solicitara a tribunales estadounidenses que obliguen a la FIFA y a sus socios comerciales a entregar documentación interna relacionada con el fallido proyecto para incorporar inversores privados al Mundial.

La iniciativa contemplaba la venta de participaciones minoritarias a través de la creación de FIFA Forward Enterprise y había generado fuertes cuestionamientos dentro del fútbol europeo.

El proyecto que desató la disputa

La propuesta fue presentada en julio e involucraba a Thrive Capital, la firma de inversión liderada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

La reacción de la UEFA fue inmediata. La confederación europea rechazó el proyecto y llegó a amenazar con un posible boicot al Mundial y a otras competencias internacionales si la iniciativa no era retirada.

Ante la presión, la FIFA decidió dar marcha atrás y cancelar el proyecto. Sin embargo, la UEFA mantuvo su ofensiva y analiza avanzar con acciones legales en Suiza para investigar una presunta “mala gestión delictiva” por parte de Infantino.

Durante la última semana de agosto, la UEFA presentó pedidos ante tribunales de Nueva York, Florida y Colorado para obtener correos electrónicos, acuerdos y modelos financieros intercambiados entre dirigentes de la FIFA, asesores y representantes de Thrive Capital.

La estrategia apunta a utilizar la información obtenida mediante el procedimiento de descubrimiento de pruebas de Estados Unidos para respaldar una eventual denuncia en territorio suizo.

La respuesta de la FIFA en Estados Unidos

Frente a los pedidos de la UEFA, los abogados de la FIFA presentaron recursos para impedir la entrega de la documentación.

En sus escritos judiciales, el organismo calificó los planteos de la UEFA como una estrategia de presión pública. “Aunque estas solicitudes se presentan con el formato de escritos judiciales, con sus encabezados y números de expediente, no son más que comunicados de prensa destinados a reforzar la campaña de desprestigio de la UEFA contra la FIFA y su dirección”, sostuvo la entidad, según documentos revelados por AFP.

La FIFA también argumentó que la UEFA no tendría sustento legal suficiente para exigir la documentación, debido a que actualmente no existe un proceso penal abierto en Suiza ni en otra jurisdicción.

Además, cuestionó que la confederación europea tenga legitimación para avanzar con el pedido, al considerar que no sufrió un perjuicio económico concreto como consecuencia del proyecto que finalmente fue cancelado.

La FIFA también acusó a la UEFA de recurrir de manera indebida a la Justicia estadounidense en lugar de acudir a los tribunales suizos. Según la entidad, la divulgación de correos y comunicaciones entre Infantino y su equipo podría afectar sus intereses y exponer información sensible y confidencial.

La disputa por el futuro de Infantino

La batalla judicial se desarrolla en paralelo a una disputa política cada vez más fuerte por el liderazgo del fútbol mundial.

Infantino busca conseguir una reelección sin oposición para un cuarto y último mandato al frente de la FIFA, en el congreso previsto para marzo de 2027. La UEFA, en cambio, se convirtió en uno de los principales focos de oposición a su gestión.

El bloque europeo consiguió además el respaldo de la Concacaf y de la AFC, cuyos dirigentes cuestionaron públicamente el estilo de conducción del presidente de la FIFA.

A comienzos de agosto, las tres confederaciones firmaron una carta conjunta en la que reclamaron que “la FIFA debe volver a regirse como una institución al servicio del fútbol, y no operar como un instrumento de poder individual”.

El mapa de votos para la reelección de Infantino

Uno de los nombres que aparece como posible candidato opositor es el presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, aunque su postulación todavía no fue confirmada. La posibilidad tomó fuerza después de que el titular de la UEFA, Aleksander Ceferin, descartara competir por la presidencia.

De todos modos, el escenario electoral es complejo porque cada una de las 211 asociaciones miembro de la FIFA tiene un voto, por lo que las posiciones de las confederaciones no necesariamente se trasladan de manera automática a todas sus federaciones.

En Europa, la UEFA cuenta con un bloque de 54 votos, aunque Rusia no participa actualmente. Países como Alemania, Inglaterra, Noruega e Italia ya expresaron públicamente su distancia con Infantino.

En Concacaf, que reúne 35 votos, Montagliani encabeza la oposición y cuenta con el respaldo de Estados Unidos, mientras que México manifestó su apoyo a la continuidad del presidente de la FIFA.

En Asia, con 47 votos, la dirigencia de la AFC cuestionó a Infantino, aunque Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Líbano mantienen su respaldo al suizo.

Por su parte, la CAF, que reúne 54 votos, respaldó por unanimidad la gestión de Infantino. La OFC, con 11 asociaciones, también mantiene históricamente una postura cercana a las políticas de distribución de fondos de la FIFA.

En Sudamérica, la Conmebol, que cuenta con 10 votos, decidió no acompañar los intentos de la UEFA para acelerar una salida de Infantino. En esa línea, la AFA ratificó públicamente su respaldo al presidente de la FIFA.

Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca y las elecciones de 2027 en el horizonte, la disputa entre FIFA y UEFA promete convertirse en uno de los grandes conflictos políticos del fútbol internacional.