Santa Fe Business Forum cerró su tercera edición con más de 7.000 vinculaciones y negocios por millones de dólares

El encuentro internacional, impulsado por el Gobierno de Santa Fe, reunió a más de 250 compradores y delegaciones de 50 países. El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que ya se detectaron exportaciones por unos US$15 millones y estimó que el volumen podría superar los US$40 millones.

Con un récord de más de 7.000 instancias de vinculación comercial y financiera, finalizó la tercera edición del Santa Fe Business Forum, una iniciativa del Gobierno de la provincia, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que se desarrolló entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre.

El encuentro volvió a posicionar a Santa Fe como uno de los principales puntos de conexión entre la producción argentina, los mercados internacionales y los fondos de inversión. En esta edición participaron más de 250 compradores internacionales y delegaciones provenientes de 50 países, junto con más de 1.000 empresas santafesinas.

La actividad incluyó más de 5.200 entrevistas comerciales bilaterales y alrededor de 1.800 contactos en el Foro de Inversiones, alcanzando así una cifra récord de vinculaciones.

Pullaro: “Gobernar es generar trabajo”

Durante el cierre, el gobernador Maximiliano Pullaro calificó esta edición como “la más grande y la más importante” desde la creación del evento.

El mandatario santafesino informó que, a partir de las encuestas realizadas a una parte de las empresas participantes, ya se identificaron operaciones de exportación por cerca de US$15 millones. Sin embargo, estimó que el volumen final de negocios podría superar los US$40 millones, teniendo en cuenta las operaciones que continuarán desarrollándose durante los próximos meses.

“Después continúa durante todo el año la comercialización y la internacionalización de nuestros productos”, señaló Pullaro, quien destacó que la estrategia busca no solamente consolidar los mercados donde las empresas santafesinas ya tienen presencia, sino también abrir nuevos destinos comerciales.

En ese sentido, sostuvo que “hoy gobernar en Argentina es generar trabajo” y remarcó la importancia de que el Estado facilite la llegada de las empresas a nuevos mercados.

“Si los gobiernos nos movemos de manera inteligente, encontramos nuevos mercados y generamos puestos de trabajo, la rueda en Santa Fe va a empezar a girar”, afirmó.

Más de 1.000 empresas y 250 compradores internacionales

El Santa Fe Business Forum reunió durante cuatro jornadas a empresarios, compradores, inversores, representantes diplomáticos y delegaciones extranjeras.

Pullaro destacó la participación de cerca de 40 embajadores, más de 250 compradores internacionales y más de 1.000 empresas santafesinas, además de firmas provenientes de otras provincias.

El gobernador también adelantó que la infraestructura santafesina comenzará a ser utilizada por empresas de otros puntos del país para potenciar sus exportaciones.

Como ejemplo, mencionó el caso de una empresa yerbatera que prevé exportar 25 contenedores a través del puerto de Rosario y utilizar además el sistema Exporta Simple desde el Aeropuerto Internacional de Rosario.

“Eso también genera trabajo y movimiento económico para la provincia”, sostuvo.

Santa Fe busca consolidarse como plataforma exportadora

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el crecimiento alcanzado por el evento y consideró que los resultados demuestran la capacidad productiva de la provincia.

“Cuando el Estado planifica y trabaja al lado del que produce, los resultados superan cualquier expectativa”, afirmó.

Puccini resaltó las más de 7.000 instancias de diálogo directo con mercados internacionales y sostuvo que Santa Fe cuenta con “escala, tecnología y audacia” para liderar el proceso de internacionalización de la producción argentina.

Por su parte, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, definió al Business Forum como una verdadera plataforma de infraestructura comercial y una herramienta destinada a mejorar la competitividad de las empresas.

Losada puso en perspectiva el crecimiento del evento desde su primera edición: las reuniones de negocios pasaron de 3.120 a más de 5.100, mientras que las empresas participantes crecieron de 1.000 a aproximadamente 1.100. También se amplió fuertemente la cantidad de sectores productivos involucrados, que pasó de 15 a 60 subsectores.

El auditorio de capacitaciones también incrementó su actividad, pasando de 24 a 44 charlas.

Fuerte crecimiento del Foro de Inversiones

Uno de los aspectos que más creció fue el Foro de Inversiones.

De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno provincial, los encuentros pasaron de 250 a más de 1.200, con la participación de 44 fondos de inversión y unas 300 startups.

También se multiplicaron los circuitos productivos, que pasaron de nueve en las primeras ediciones a 58 en la actualidad.

La expansión refleja el objetivo de Santa Fe de no limitar su estrategia de internacionalización a las exportaciones tradicionales, sino también generar oportunidades para emprendimientos tecnológicos, startups, industrias y empresas con potencial de crecimiento.

Agroindustria y alimentos con valor agregado, protagonistas

En materia exportadora, Losada destacó especialmente el peso de las manufacturas de origen agropecuario y los alimentos con valor agregado, sectores que concentran buena parte de las ventas externas santafesinas.

La funcionaria remarcó que Santa Fe se mantiene como la segunda provincia exportadora de la Argentina, mientras que el Gran Rosario constituye uno de los principales polos industriales y agroexportadores del mundo.

El desafío, ahora, será transformar las miles de reuniones y contactos generados durante el Forum en contratos, inversiones y nuevos mercados permanentes para las empresas.

Con esta tercera edición, Santa Fe busca dar un paso más: pasar de ser una provincia con una enorme capacidad productiva a convertirse, cada vez más, en una plataforma internacional de negocios, inversiones y comercio exterior para todo el país.