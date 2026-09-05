Pullaro, Llaryora y Frigerio se unen para aliviar el impacto del tarifazo energético sobre las industrias

Los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio, acordaron una medida conjunta para reducir el impacto financiero que el fuerte aumento de los costos de la energía genera sobre el sector industrial.

La iniciativa apunta especialmente a los Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) y contempla la posibilidad de abonar en ocho cuotas mensuales los cargos retroactivos vinculados al Mercado Eléctrico Mayorista. El mecanismo será voluntario y podrán acceder las empresas que decidan adherir.

Un alivio para el sector productivo

La decisión llega en medio de los reclamos de la industria por el incremento de las tarifas eléctricas y por el impacto que los mayores costos tienen sobre la competitividad de las empresas.

El esquema será implementado mediante las distribuidoras que continúan bajo control de las provincias: la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en Santa Fe, EPEC en Córdoba y Enersa en Entre Ríos.

De esta manera, las compañías eléctricas otorgarán un mecanismo de financiamiento que permitirá postergar el pago de los cargos correspondientes a consumos ya realizados y distribuirlos durante los meses siguientes.

Cómo funcionará el sistema

Las distribuidoras emitirán una nota de crédito por el monto total que cada industria debería cancelar en el vencimiento original. Posteriormente, comenzarán a incorporar en las facturas las notas de débito correspondientes a las ocho cuotas.

El funcionamiento puede observarse con un ejemplo concreto: los cargos que vencen en septiembre y corresponden al consumo energético de junio podrán ser diferidos. En ese caso, el importe será compensado mediante una nota de crédito y comenzará a cobrarse en ocho cuotas mensuales a partir de octubre.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es que el costo financiero será absorbido por las provincias, evitando que recaiga directamente sobre las empresas beneficiadas.

Las provincias asumirán el costo financiero

El mecanismo requiere que los gobiernos provinciales intervengan para cubrir la diferencia temporal entre el momento en que las industrias pagan y el momento en que las distribuidoras deben cancelar sus obligaciones.

Como las empresas eléctricas deben afrontar de contado los pagos correspondientes a la energía adquirida a Cammesa, los tesoros provinciales otorgarán una asistencia financiera reembolsable a las distribuidoras.

El objetivo es evitar que el aumento de los costos energéticos se transforme en un problema adicional de liquidez para las industrias, especialmente para aquellas con un elevado consumo eléctrico.

Una señal política al sector industrial

El acuerdo también tiene una lectura política. Pullaro, Llaryora y Frigerio buscan mostrar una posición coordinada frente a uno de los principales reclamos del sector productivo, utilizando recursos provinciales para amortiguar el impacto de las nuevas condiciones del mercado energético.

La medida se conoce después de los fuertes cuestionamientos de la industria por el incremento de las tarifas y en un contexto de creciente tensión entre el sector empresarial y el Gobierno nacional.

“Las tres provincias brindarán asistencia financiera para que las industrias alcanzadas puedan pagar en cuotas los cargos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista”, señaló Pullaro al anunciar la iniciativa.

El gobernador santafesino destacó que el objetivo es aportar previsibilidad al entramado productivo y evitar que los aumentos energéticos generen un impacto inmediato sobre las empresas.

Así, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos decidieron avanzar con una herramienta común para darle mayor margen financiero a sus industrias y sostener la actividad productiva frente al incremento de los costos eléctricos.