Marcelo Gallardo llegó a un acuerdo y será el nuevo director técnico de Ecuador

Marcelo Gallardo estaría a punto de dar un nuevo paso en su carrera y asumir por primera vez la conducción de una selección nacional. Después de varias semanas de negociaciones, el exentrenador de River habría alcanzado un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para convertirse en el sucesor de Sebastián Beccacece al frente de La Tri.

El proyecto contempla, en principio, un contrato por dos años, con la posibilidad de extenderlo hasta el Mundial 2030. Gallardo habría sido seducido por el potencial del seleccionado ecuatoriano, que cuenta con una generación encabezada por figuras como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, William Pacho y Kendry Páez.

Según las condiciones acordadas, el entrenador mantendría su residencia principal en Argentina y viajaría a Ecuador cuando las competencias y las necesidades del seleccionado lo requieran. En las próximas horas, Gallardo y su cuerpo técnico viajarían a Quito para avanzar con la firma del contrato y la presentación oficial.

Gallardo, ante su primer desafío al frente de una selección

La llegada a Ecuador representaría para Gallardo su primera experiencia como entrenador de un seleccionado nacional. El Muñeco, de 50 años, tendrá el desafío de conducir a un equipo que busca consolidarse entre las principales selecciones de Sudamérica y comenzar a preparar el camino hacia el Mundial 2030.

En caso de concretarse su llegada, Gallardo será uno de los entrenadores argentinos que dirigieron a Ecuador. La lista incluye a Rodolfo Orlandini, Roberto Resquín, Miguel Ignomiriello, Gustavo Quinteros, Jorge Célico, Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece.

Cuándo sería el debut de Gallardo con Ecuador

El estreno del nuevo entrenador ya tendría una fecha prevista para la próxima ventana internacional. Ecuador enfrentaría a Corea del Sur el 24 de septiembre en la ciudad de Suwon, mientras que el 1° de octubre se mediría con Japón como visitante.

Serían los primeros compromisos de Gallardo al frente de La Tri, en caso de que el acuerdo se concrete formalmente.

El regreso de Gallardo al fútbol de selecciones

El desembarco en Ecuador también marcaría el regreso de Gallardo a la actividad profesional después de su última experiencia como entrenador.

El Muñeco inició su carrera en Nacional de Montevideo y luego tuvo dos etapas al frente de River. La primera, entre 2014 y 2022, fue la más exitosa y estuvo marcada por 14 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2015 y la histórica final de 2018 ante Boca.

Después de su primera salida del club de Núñez, Gallardo dirigió a Al-Ittihad de Arabia Saudita y posteriormente regresó a River para una segunda etapa, que concluyó a comienzos de 2026.

Ahora, el entrenador podría iniciar un nuevo capítulo: por primera vez, estaría al frente de una selección y con el objetivo de construir un proyecto a largo plazo rumbo al Mundial 2030.