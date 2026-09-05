Julio Iglesias enfrenta nuevas acusaciones de explotación laboral y agresión sexual

Julio Iglesias volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que dos exempleadas presentaran una nueva denuncia en España, en la que lo acusan de presuntos hechos de explotación laboral y agresión sexual.

Las mujeres, identificadas bajo los seudónimos Rebeca y Laura, solicitaron que la Justicia investigue situaciones que, según sus testimonios, habrían ocurrido durante 2021, cuando trabajaban en propiedades del cantante en República Dominicana y Bahamas.

La presentación fue realizada ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de España. Las denunciantes cuentan con el respaldo legal de Women’s Link, organización internacional que las asesora en su búsqueda de justicia.

De acuerdo con el relato de las mujeres, Iglesias se habría aprovechado de su posición de poder y de la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus residencias, en un contexto que describieron como intimidante.

Las denunciantes también aseguraron haber atravesado situaciones de acoso y presuntas agresiones sexuales, además de condiciones laborales que calificaron como forzadas y degradantes.

Desde Women’s Link señalaron que los hechos denunciados podrían ser analizados como posibles delitos de trata de personas, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y vulneraciones de derechos laborales.

La nueva presentación y el antecedente judicial

La denuncia se suma a una presentación anterior que había sido archivada por la Fiscalía española en enero de este año, poco después de que el caso tomara estado público.

En aquella oportunidad, el expediente fue cerrado por una cuestión vinculada con la jurisdicción. Los fiscales consideraron que los hechos denunciados habían ocurrido fuera de España y que no estaban dadas las condiciones necesarias para que la Justicia española interviniera.

Ahora, Women’s Link volvió a plantear la posibilidad de que los tribunales españoles analicen el caso. La organización citó la Ley Orgánica del Poder Judicial de España, que contempla determinados supuestos en los que ciudadanos españoles pueden ser juzgados en el país por delitos cometidos en el extranjero, siempre que también sean considerados delitos en el lugar donde ocurrieron.

Además, la organización remarcó las obligaciones asumidas por España a través de distintos tratados internacionales de derechos humanos.

En esta nueva instancia, Rebeca y Laura también solicitaron medidas de protección.

“Ellas necesitan del compromiso de los Estados con sus búsquedas de justicia. Todas las personas tienen derecho a que los sistemas de justicia investiguen los hechos cuando existen indicios de presuntas vulneraciones de derechos humanos”, sostuvo Jovana Ríos Cisneros, directora de Women’s Link.

Y agregó: “El Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada”.

Los testimonios de las exempleadas

Según la denuncia, las mujeres trabajaron durante 2021 como personal doméstico y fisioterapeuta en las propiedades de Iglesias.

En sus testimonios describieron un ambiente que, según afirmaron, estaba marcado por el control y el temor. Una de ellas relató: “Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”.

De acuerdo con su declaración, el cantante la habría hecho acudir reiteradamente a su habitación al finalizar la jornada laboral y allí se habrían producido los presuntos abusos. La mujer también mencionó la participación de otra empleada de mayor rango.

La segunda denunciante, por su parte, afirmó: “Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones”.

Ambas sostuvieron que Iglesias ejercía un estricto control sobre su entorno laboral, con supuestas amenazas de despido y comentarios destinados a hacerles creer que trabajar para él representaba una oportunidad excepcional.

Según sus relatos, también existían restricciones relacionadas con la alimentación y el uso de sus teléfonos celulares. Además, aseguraron que durante su trabajo recibían preguntas de contenido sexual, entre ellas: “¿Te gustan las mujeres?”, “¿te gustan los tríos?” o “¿te has operado los pechos?”.

Las denunciantes también afirmaron que, cuando alguna se negaba a mantener relaciones sexuales, el cantante las insultaba y les decía que numerosas modelos querían estar con él.

Las condiciones laborales denunciadas

En relación con las condiciones de contratación, las mujeres aseguraron que no contaban con contratos laborales formales.

También señalaron que uno de los requisitos para postularse a los puestos era tener entre 25 y 35 años y enviar fotografías del rostro y de cuerpo entero.

Los hechos denunciados deberán ahora ser evaluados por la Justicia, que deberá determinar si corresponde avanzar con una investigación y si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades.