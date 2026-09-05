La feroz crítica de un reconocido medio estadounidense a Enzo Fernández

El millonario traspaso de Enzo Fernández al Manchester City por 162 millones de dólares, cifra que igualó el récord histórico de una transferencia en el fútbol británico, volvió a poner al mediocampista argentino en el centro de la escena internacional.

Su llegada al conjunto dirigido por Pep Guardiola generó repercusiones no solo por el impacto económico de la operación, sino también por la imagen que el futbolista construyó durante sus años en Inglaterra. En ese contexto, The Athletic, la sección deportiva de The New York Times, publicó una extensa investigación firmada por el periodista británico Daniel Taylor, bajo un título provocador: “¿Quién es el verdadero Enzo Fernández?”.

El artículo define al exjugador de River como “uno de los futbolistas más polémicos del fútbol inglés” y reconstruye distintos episodios que, según la publicación, influyeron en la percepción que existe sobre él.

Las críticas que recibió Enzo Fernández en Inglaterra

La investigación reúne testimonios de excompañeros, entrenadores y personas cercanas al futbolista. Allí se presentan tanto las críticas como las defensas que recibió durante su etapa en el fútbol inglés.

Según el artículo, algunos de sus detractores llegaron a describirlo como un jugador de “alma de carterista”, al que vinculan con los aspectos más cuestionados de la selección argentina y al que consideran difícil de apreciar pese a su talento.

Del otro lado, sus defensores sostienen que Fernández no merece la imagen de “chico malo” que se instaló alrededor suyo, ni los abucheos y faltas de respeto que recibió en distintos escenarios.

Entre los episodios mencionados aparece el cántico con contenido racista y homófobo protagonizado por integrantes de la Selección Argentina después de la Copa América 2024. También se recuerda su expulsión en la final del Mundial 2026 ante España y las 14 tarjetas amarillas que acumuló durante su etapa en Chelsea por protestas.

Las dudas sobre su temperamento y liderazgo

El informe también pone el foco en la personalidad del mediocampista dentro de la cancha. Algunas de las fuentes consultadas cuestionaron su capacidad para manejar situaciones de máxima tensión.

“Una de las quejas sobre Fernández es que tiende a culpar demasiado rápido a otros si comete algún error”, señala uno de los testimonios recogidos por The Athletic.

La publicación también analiza su autocontrol emocional y su capacidad de liderazgo, dos aspectos que fueron objeto de debate durante sus años en el Chelsea.

La salida de Chelsea y los conflictos internos

La investigación también reconstruye algunos episodios vinculados con su salida de Stamford Bridge. Entre ellos, menciona la sanción de dos partidos que Chelsea le impuso en abril por cuestionamientos relacionados con decisiones institucionales y sus diferencias internas con el entonces entrenador Liam Rosenior.

Más allá de las controversias, el artículo también destaca su evolución futbolística y el impacto que tuvo su rendimiento durante su etapa en Inglaterra. En ese sentido, establece un paralelismo con Carlos Tevez y rescata el trabajo realizado por Enzo Maresca para potenciar al mediocampista y convertirlo en un jugador con mayor llegada al área rival.

El desafío de Enzo Fernández en Manchester City

Ahora, con la camiseta número 17 del Manchester City, Fernández tendrá un nuevo escenario para continuar su carrera y demostrar su valor dentro de uno de los equipos más importantes de Europa.

El desafío será también futbolístico y personal: dejar atrás las polémicas que acompañaron su paso por Inglaterra y hacer que su rendimiento dentro de la cancha sea el principal argumento para hablar de él.