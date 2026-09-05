El mercado prevé una inflación de 1,7% para agosto y ajustó a la baja las proyecciones de crecimiento

El REM proyectó una inflación de 1,7% para agosto y de 1,8% para septiembre.

El mercado espera que el dólar promedie $1.530 en septiembre y cierre el año en $1.630.

Las tasas de interés fueron revisadas al alza y se mantendrían cerca del 24% nominal anual.

Los analistas corrigieron a la baja el crecimiento del PBI previsto para 2026 hasta el 2,1%.

La actividad económica mostraría una caída en el segundo trimestre y una recuperación en la segunda mitad del año.

El superávit comercial esperado para 2026 aumentó hasta USD 25.034 millones gracias a mejores proyecciones para exportaciones e importaciones.

Las expectativas del mercado relevadas por el Banco Central reflejaron un escenario de inflación contenida para los próximos meses, con una proyección de 1,7% para agosto que, de confirmarse, marcaría la primera perforación del piso del 2% en varios meses. Al mismo tiempo, los analistas mantuvieron una visión de estabilidad para el tipo de cambio y las tasas de interés, aunque corrigieron a la baja las previsiones de crecimiento de la economía para 2026.

Los datos surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de las estimaciones de economistas, consultoras e instituciones financieras.

Según el informe, el Índice de Precios al Consumidor de agosto se ubicaría en 1,7%, mientras que para septiembre se espera un leve repunte hasta 1,8%. Esa proyección se mantiene sin cambios respecto del relevamiento anterior y anticipa un comportamiento relativamente estable de la inflación hacia el cierre del año.

Para octubre, los especialistas proyectan nuevamente un 1,7%, seguido por un 1,6% en noviembre y un 1,8% en diciembre. Con esa trayectoria, la inflación acumulada de 2026 rondaría el 30%, consolidando un escenario de desaceleración respecto de años anteriores, aunque sin una caída pronunciada en los últimos meses del año.

En materia cambiaria, el REM también mostró un ajuste en las expectativas del mercado. Para septiembre, la mediana de las estimaciones ubicó al dólar nominal en un promedio de $1.530, lo que representa una reducción de $15,80 frente a la previsión del relevamiento previo.

Hacia diciembre, los participantes proyectaron un tipo de cambio de $1.630 por dólar, una cifra que implicaría una variación interanual esperada del 12,6% respecto del cierre de diciembre de 2025. El informe refleja así una expectativa de depreciación gradual del peso, en línea con una inflación que también se mantendría relativamente estable durante el resto del año.

Las proyecciones sobre las tasas de interés también fueron revisadas. Para septiembre, los analistas estimaron que la tasa Tamar de bancos privados alcanzará el 24,11% nominal anual, equivalente a una tasa efectiva mensual cercana al 1,98%.

Ese nivel representa un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior y evidencia que el mercado no espera una relajación significativa de la política financiera en el corto plazo.

Para diciembre, la tasa proyectada asciende al 23,45% nominal anual, también por encima de las estimaciones previas. Incluso a un horizonte de doce meses, las previsiones ubican la Tamar en torno al 24,7%, lo que sugiere que las expectativas apuntan a una estabilidad de las tasas más que a un ciclo de bajas pronunciadas.

El aspecto menos favorable del informe apareció en las proyecciones sobre la actividad económica. Los especialistas corrigieron a la baja su estimación para el segundo trimestre de 2026, al prever una contracción del Producto Bruto Interno del 0,9% respecto del trimestre anterior ajustado por estacionalidad.

La revisión implica un deterioro de medio punto porcentual frente al REM anterior. No obstante, el panorama mejora para la segunda mitad del año, ya que los analistas proyectan una expansión del 1,1% en el tercer trimestre y del 1,3% en el cuarto.

Pese a esa recuperación prevista, el crecimiento acumulado para todo 2026 fue revisado a la baja hasta el 2,1%, una reducción de 0,6 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior. Entre los diez pronosticadores con mejor desempeño histórico, la expectativa de crecimiento quedó en 2,2%.

En contraste con el ajuste en la actividad, las previsiones para el comercio exterior mostraron una mejora. Las exportaciones de bienes fueron estimadas en USD 100.895 millones para todo 2026, lo que representa un incremento de USD 688 millones respecto del relevamiento previo.

Las importaciones, en cambio, fueron corregidas hacia abajo hasta USD 75.861 millones, una reducción de USD 912 millones. Como resultado de ambas revisiones, el superávit comercial esperado para el año se elevó hasta USD 25.034 millones, unos USD 1.600 millones por encima de la estimación anterior.

El conjunto de proyecciones del REM dibuja así un escenario de mayor estabilidad nominal, con inflación y dólar avanzando de manera gradual, aunque acompañado por un crecimiento económico más moderado que el previsto meses atrás.