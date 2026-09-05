Villarruel evitó pronunciarse sobre los anuncios de Milei por Malvinas y encabezó un acto en el Senado

Victoria Villarruel no realizó declaraciones sobre los anuncios de Javier Milei relacionados con Malvinas.

La vicepresidenta encabezó en el Senado el acto “Malvinas: epopeya nacional” sin pronunciar un discurso.

Durante la ceremonia entregó 50 ejemplares del libro homenaje a veteranos de la guerra.

Nicolás Kasanzew reivindicó el papel de los libros como herramienta para defender la soberanía argentina.

El acto concluyó con un homenaje a excombatientes y el retiro de la bandera argentina llevado por veteranos.

Villarruel lució un pin con el diseño de la bandera popularizada durante el Mundial, un distintivo también utilizado por senadores del peronismo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo silencio público frente a los anuncios realizados por el presidente Javier Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas y las medidas impulsadas por el Gobierno en relación con el archipiélago, una ausencia de definiciones que llamó la atención debido a que la causa Malvinas ha sido históricamente uno de los ejes más visibles de su trayectoria pública.

La coincidencia de la agenda institucional hizo que, mientras el debate sobre la política oficial hacia las islas ocupaba el centro de la escena, Villarruel encabezara un acto en el Senado bajo el lema “Malvinas: epopeya nacional”, organizado por la Dirección Gesta de Malvinas y la Dirección General de Publicaciones de la Cámara alta para presentar un libro dedicado al conflicto del Atlántico Sur.

La titular del Senado participó de toda la ceremonia, aunque finalmente optó por no pronunciar un discurso, pese a que inicialmente estaba previsto que tomara la palabra. Su intervención se limitó a la entrega de ejemplares a veteranos de guerra y otros asistentes, además de acompañar los distintos momentos del homenaje.

Durante el acto, Villarruel entonó la Marcha de San Lorenzo y la Marcha de las Malvinas junto al público presente en el Salón Azul. Posteriormente encabezó la entrega de 50 libros destinados a integrantes de las fuerzas que participaron en la guerra de 1982 y permaneció saludando a los asistentes una vez concluida la ceremonia.

Uno de los aspectos que sobresalió fue la ausencia de agrupaciones de las Fuerzas Armadas dentro del acto protocolar. La musicalización estuvo a cargo de la banda de la Policía de la Ciudad, en una ceremonia marcada por el perfil institucional y por el contexto de la conocida distancia política entre el presidente y la vicepresidenta.

Quien sí brindó un discurso fue el director de Gesta de Malvinas del Senado, Nicolás Kasanzew, uno de los impulsores de la iniciativa editorial. En una intervención cargada de referencias históricas, reivindicó el papel de los excombatientes y sostuvo que la defensa de la soberanía debe continuar también desde el plano cultural.

Kasanzew recordó que alguna vez expresó su deseo de regresar a las islas “en una barcaza de desembarco” y afirmó que los veteranos que participaron del conflicto son quienes defendieron las Malvinas con las armas, mientras que las nuevas generaciones deben hacerlo “con libros”.

“El libro es un arma que ha alterado la marcha de la historia”, expresó durante su discurso, al destacar la importancia de preservar el relato histórico frente al paso del tiempo.

En otro tramo de su exposición cuestionó lo que definió como “mentiras” difundidas en las redes sociales y declaraciones políticas sobre la soberanía de las islas, al sostener que los escritos permanecerán como testimonio cuando desaparezcan los discursos coyunturales.

El cierre de su intervención estuvo acompañado por un enfático “¡Viva la Patria!”, al que Villarruel respondió desde la primera fila con un “¡Viva!”, gesto que quedó registrado durante la transmisión oficial del evento.

Antes de la presentación del libro también se proyectó un video homenaje musicalizado con una composición del propio Kasanzew, mientras que la ceremonia concluyó con el retiro de la bandera argentina, portada por tres excombatientes que participaron del conflicto.

El abanderado fue el Suboficial Mayor retirado y Veterano de Guerra de Malvinas Américo Carlos Mayorga, acompañado por el Sargento Ayudante retirado y Veterano de Guerra Edgardo Daniel González y el ex soldado conscripto Roberto Guillermo Basso.

Otro detalle que generó comentarios fue el pin que Villarruel lució en la solapa derecha de su saco. La insignia reproducía el diseño de la bandera popularizada por hinchas argentinos durante el Mundial de fútbol, un distintivo que también utilizan senadores del peronismo tras haber sido obsequiado por el legislador Marcelo Lewandowski.

La jornada dejó así una imagen particular: mientras el Gobierno profundizaba su ofensiva diplomática sobre la cuestión Malvinas, la vicepresidenta eligió participar de un homenaje institucional sin emitir declaraciones sobre los anuncios presidenciales, pese a tratarse de una causa estrechamente vinculada con su historia familiar y política.