Salud cardiovascular: los cinco hábitos que recomiendan los especialistas

Las enfermedades cardiovasculares, entre ellas el infarto y el accidente cerebrovascular (ACV), constituyen la principal causa de muerte en la Argentina. Después de atravesar un infarto de miocardio, adoptar determinados hábitos puede ser fundamental para favorecer la recuperación y reducir el riesgo de sufrir un nuevo episodio.

Un estudio realizado en Argentina mostró que algunos de los principales factores de riesgo cardiovascular están ampliamente presentes en la población. Según sus resultados, el 30% de los adultos de entre 35 y 74 años fuma, el 44% tiene hipertensión, el 15% presenta colesterol elevado y el 35% tiene obesidad.

Además, el 51% realiza poca actividad física, el 75% consume pocas frutas y verduras y el 9% tiene diabetes. Estas condiciones y comportamientos pueden aumentar las probabilidades de desarrollar enfermedades del corazón.

Los cinco hábitos para cuidar el corazón

Los especialistas en cardiología destacan una serie de medidas que pueden ayudar a mantener una buena salud cardiovascular y prevenir complicaciones, especialmente después de un evento cardíaco.

1. Mantenerse activo con ejercicio adecuado

La actividad física es fundamental para fortalecer el corazón, aunque debe adaptarse a las condiciones y necesidades de cada persona.

El Dr. George Sokos, del Instituto de Cardiología de Virginia Occidental, Estados Unidos, señala que mantenerse en movimiento todos los días, ya sea mediante caminatas o ejercicios de mayor intensidad, puede ser beneficioso durante la recuperación.

Una de las alternativas recomendadas es la rehabilitación cardíaca, un programa supervisado que permite recuperar progresivamente la capacidad física, ganar confianza y realizar ejercicio de manera segura.

2. Seguir una alimentación saludable

La alimentación tiene un papel central en la salud cardiovascular. Una dieta basada en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y proteínas magras puede contribuir a mantener bajo control factores como el colesterol y la presión arterial.

Los especialistas aclaran que no es necesario alcanzar una alimentación perfecta, sino reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y productos ricos en grasas saturadas, que pueden favorecer la aparición de factores de riesgo cardiovascular.

3. Cumplir con la medicación indicada

Después de un infarto, los médicos pueden indicar medicamentos destinados a controlar la presión arterial, el colesterol o la diabetes, entre otros factores relacionados con el riesgo cardiovascular.

Por eso, respetar las indicaciones médicas es fundamental. El Dr. Matthew Saybolt, del Centro Médico de la Universidad Hackensack Meridian Jersey Shore, advierte sobre un problema frecuente: algunos pacientes abandonan la medicación con el paso del tiempo, lo que puede aumentar las probabilidades de sufrir complicaciones.

4. Dejar de fumar y moderar el consumo de alcohol

El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para la salud cardiovascular. Fumar favorece la inflamación y la formación de coágulos sanguíneos, lo que puede incrementar el riesgo de sufrir un nuevo infarto.

Dejar el cigarrillo puede resultar difícil, pero existen tratamientos y programas de acompañamiento que pueden ayudar durante el proceso.

También es importante evitar el consumo excesivo de alcohol, ya que puede afectar negativamente la presión arterial y la salud cardiovascular.

5. Controlar el estrés y cuidar la salud emocional

La salud cardiovascular también está relacionada con el bienestar emocional. El estrés y la ansiedad pueden afectar al corazón, por lo que aprender a manejarlos puede formar parte de una recuperación integral.

Las técnicas de relajación, la actividad física y el acompañamiento psicológico son algunas de las herramientas que pueden ayudar a controlar el estrés.

Además, la rehabilitación cardíaca no se limita al ejercicio físico: también puede contemplar el aspecto emocional y brindar herramientas para reducir la ansiedad y mejorar la calidad de vida.

El seguimiento médico, una parte fundamental

Más allá de los cambios en el estilo de vida, el seguimiento médico es clave después de un episodio cardiovascular. Los controles permiten evaluar la evolución del paciente, detectar factores de riesgo y ajustar el tratamiento cuando sea necesario.

Adoptar hábitos saludables y mantener un seguimiento profesional puede contribuir a una recuperación más segura y duradera, especialmente cuando las medidas se sostienen en el tiempo.