La legumbre que recomiendan comer cuatro veces por semana para mejorar la salud

Las legumbres ocupan un lugar destacado dentro de una alimentación equilibrada por su alto valor nutricional y su versatilidad en la cocina. Entre todas las opciones disponibles, hay una que se destaca especialmente por su aporte de proteínas, fibra y minerales: las lentejas.

Según recomendaciones difundidas por expertos de Harvard, incorporar lentejas a la alimentación tres o cuatro veces por semana puede ser una buena estrategia dentro de una dieta saludable. Se trata de un alimento rico en proteínas vegetales, fibra e hidratos de carbono complejos, además de aportar minerales esenciales.

Uno de sus principales atributos es su contenido de hierro, un mineral fundamental para la producción de hemoglobina y el transporte de oxígeno en el organismo. Cabe aclarar que, al tratarse de hierro de origen vegetal, su absorción puede ser menor que la del hierro presente en alimentos de origen animal.

Los beneficios de comer lentejas con frecuencia

El consumo habitual de lentejas puede aportar distintos beneficios para la salud gracias a la combinación de fibra, proteínas, vitaminas y minerales que contiene este alimento.

Ayudan a aumentar la saciedad: la combinación de proteínas y fibra puede contribuir a sentirse satisfecho durante más tiempo y favorecer el control de la ingesta, especialmente dentro de un plan de alimentación equilibrado.

Favorecen el control del colesterol y la glucosa: la fibra presente en las lentejas puede contribuir a mantener niveles saludables de colesterol y azúcar en sangre , lo que resulta beneficioso para la salud cardiovascular y metabólica.

Contribuyen a una buena salud intestinal: su contenido de fibra alimentaria favorece el funcionamiento del sistema digestivo y sirve como sustrato para las bacterias beneficiosas de la microbiota intestinal.

Aportan proteínas para los músculos: las lentejas contienen proteínas vegetales , necesarias para el mantenimiento y la reparación de los tejidos. Por eso pueden formar parte de la alimentación de personas físicamente activas.

Brindan energía de manera sostenida: sus hidratos de carbono complejos se digieren más lentamente que los azúcares simples y forman parte de una alimentación que busca mantener una adecuada disponibilidad de energía.

Ayudan a prevenir el estreñimiento: su elevado contenido de fibra favorece el tránsito intestinal y puede ayudar a mantener una digestión regular, siempre acompañado de una adecuada hidratación.

Cómo incorporar las lentejas a la alimentación

Una de las principales ventajas de las lentejas es su versatilidad. Aunque tradicionalmente suelen asociarse con guisos y preparaciones calientes, pueden incorporarse a una gran variedad de platos durante todo el año.

En invierno, pueden utilizarse en guisos, sopas y estofados, acompañadas de verduras y otros ingredientes. Durante los meses más cálidos, funcionan muy bien como base de ensaladas, junto con vegetales frescos, cereales, huevo u otras fuentes de proteínas.

También pueden utilizarse como alternativa a la carne en diferentes preparaciones. Con ellas es posible elaborar hamburguesas vegetales, rellenos de tartas y empanadas, boloñesas, cremas y patés, entre otras opciones.

Su textura y capacidad para absorber diferentes sabores permiten incorporarlas fácilmente a una alimentación variada.

Cómo reducir los gases que pueden provocar

Uno de los principales inconvenientes que algunas personas encuentran al consumir lentejas es la aparición de gases o hinchazón abdominal. Esto se relaciona principalmente con determinados carbohidratos y con su elevado contenido de fibra, que son fermentados por las bacterias intestinales.

Para reducir estas molestias, puede resultar útil cocinarlas adecuadamente y aumentar su consumo de manera progresiva si no se está acostumbrado a comer legumbres con frecuencia.

También pueden incorporarse durante la cocción hierbas y especias aromáticas, como comino, tomillo, orégano, laurel, hinojo o perejil, que además de aportar sabor son utilizadas tradicionalmente para acompañar este tipo de preparaciones.

En definitiva, las lentejas son una legumbre económica, nutritiva y versátil que puede incorporarse varias veces por semana dentro de una alimentación equilibrada. Su aporte de fibra, proteínas, hierro y otros nutrientes las convierte en una alternativa interesante para sumar variedad y calidad nutricional a la dieta.