La mora de los hogares empieza a ceder, pero el sobreendeudamiento sigue siendo una preocupación

La morosidad de los hogares habría comenzado a disminuir durante el último mes, impulsada por procesos de refinanciación.

El último dato oficial disponible había ubicado la irregularidad de los créditos familiares en el 12,94% durante julio.

Cerca de 5,9 millones de personas mantienen deudas con atrasos superiores a 90 días.

La mitad de los morosos debe menos de $626.000, una cifra significativa frente al ingreso promedio de los trabajadores formales.

Las mayores dificultades se concentran en algunas fintech pequeñas y en la financiación de electrodomésticos, donde la mora puede llegar al 50%.

Las entidades financieras esperan que las refinanciaciones permitan acercar los niveles de morosidad a registros más normales hacia diciembre.

La morosidad de los créditos tomados por las familias habría comenzado a mostrar señales de moderación durante el último mes, aunque el nivel de endeudamiento continúa representando uno de los principales desafíos para el sistema financiero. Las primeras evaluaciones del mercado indican que las refinanciaciones impulsadas por distintas entidades estarían contribuyendo a contener el deterioro de las carteras, en un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el fuerte crecimiento del crédito de consumo.

El último registro difundido por el Banco Central había ubicado en julio la proporción de préstamos a hogares en situación irregular en el 12,94%, por encima del 12,77% registrado durante junio. Sin embargo, los datos preliminares correspondientes al mes siguiente muestran una posible reversión de esa tendencia, a partir de acuerdos de refinanciación y nuevas alternativas ofrecidas por bancos y empresas de tecnología financiera.

El fenómeno comenzó a generar preocupación dentro del sistema financiero. Aunque desde el Ministerio de Economía se planteó que se trata de una problemática correspondiente al ámbito privado, funcionarios mantuvieron contactos reservados con bancos y fintech para analizar mecanismos que permitan reestructurar las deudas con tasas que resulten más accesibles para los usuarios.

En ese proceso, las entidades públicas más importantes, entre ellas Banco Nación, Banco Provincia y Banco Ciudad, comenzaron a ofrecer alternativas de refinanciación no solamente a sus propios clientes, sino también a personas endeudadas con otras instituciones y plataformas. La estrategia implica, en algunos casos, resignar parte del margen financiero a cambio de incorporar nuevos clientes y ampliar la cartera.

El problema, sin embargo, presenta una dimensión considerable. Los deudores con atrasos superiores a 90 días alcanzan aproximadamente a 5,9 millones de personas, una cifra equivalente a cerca del 28% del universo total de sujetos de crédito del país.

Uno de los datos que permite dimensionar el fenómeno es que la mitad de los morosos mantiene obligaciones inferiores a $626.000. Ese monto representa algo más de un tercio del ingreso mensual de bolsillo promedio de un trabajador formal, estimado en torno a $1.600.000. El dato refleja que una parte importante de las dificultades de pago se concentra en deudas relativamente pequeñas, pero que pueden resultar significativas frente a los ingresos disponibles de cada familia.

Los mayores niveles de incumplimiento se observan en determinadas fintech de menor tamaño y en los sistemas de financiación vinculados con la compra de electrodomésticos. En algunos segmentos, la mora llega hasta el 50%, un nivel que genera especial preocupación por el riesgo de profundización del deterioro crediticio.

El tema también comenzó a ocupar un espacio dentro del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich cuestionó públicamente el costo financiero total aplicado por algunas entidades y reclamó una mayor responsabilidad del sector privado frente al sobreendeudamiento. Al mismo tiempo, sostuvo la posición de que el Estado no debería utilizar recursos públicos ni emisión monetaria para rescatar a quienes mantienen deudas.

La problemática habría sido analizada nuevamente durante una reunión de la Mesa Política realizada en la Casa Rosada. En ese ámbito se habrían considerado distintas alternativas para avanzar hacia una normalización del mercado crediticio y aliviar la situación de los hogares que acumularon obligaciones durante los últimos meses.

La expectativa dentro del sector financiero es que el proceso de refinanciación permita reducir progresivamente los niveles de mora. Algunas estimaciones apuntan a que hacia diciembre podría alcanzarse un escenario más cercano a los registros considerados normales.

La evolución representa un cambio significativo respecto de comienzos de 2025. En enero de ese año, la irregularidad de los créditos de los hogares se ubicaba en torno al 2,7%, mientras que para junio había trepado al 5,2%. El nivel actual, por lo tanto, continúa muy por encima de aquellos registros, aun cuando las primeras señales de estabilización podrían marcar el comienzo de una etapa de recuperación.