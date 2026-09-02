En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, el Dr. Mauricio Melano y el Magister Fernando Bianciotti, bajo el lema "Hablar de salud sexual también es hablar de prevención, cuidado y bienestar", disertarán en un encuentro abierto y de debate para reflexionar sobre la importancia de la educación integral, la consulta médica oportuna y el derribamiento de tabúes en torno a la sexualidad.

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 4 de septiembre a las 19:30 h. en la sala ISP N° 2 en Pasteur 562, Rafaela. En este espacio, se propone abordar de manera directa la necesidad de informarnos, detectar a tiempo posibles infecciones de transmisión sexual (ITS) y asumir responsabilidades compartidas en el cuidado de la salud.

El Dr. Mauricio Melano es Especialista en Ginecología y Obstetricia y el Magister Fernando Bianciotti, es Licenciado en psicología, ambos profesionales formados en Sexología clínica.

La invitación está a cargo de la Concejal Carla Boidi y cuenta con el acompañamiento y colaboración de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela.

Un panorama epidemiológico que enciende alarmas. El encuentro surge como una respuesta urgente ante las estadísticas epidemiológicas recientes, las cuales revelan una realidad preocupante en materia de salud sexual tanto a nivel nacional como local.

A nivel nacional: La sífilis viene registrando una aceleración marcada en los últimos años. Durante el año 2025 se alcanzó el pico histórico de la serie con 46.799 casos notificados en todo el país, lo que multiplicó por más de cuatro la tasa nacional de notificación respecto a 2021 (pasando de 26,5 a 117,2 casos por cada 100.000 habitantes). Esta preocupante tendencia no se detiene: “Según los últimos datos disponibles del Boletín Epidemiológico Nacional, durante 2026 se acumulan 31.338 casos de sífilis en población general, un 80,8% por encima del promedio acumulado para el mismo período de 2022-2025.”

La charla es abierta a todo público, con entrada libre y gratuita, se puede colaborar con litro de leche larga vida para Iniciativa Solidaria. Se invita especialmente a jóvenes, educadores, familias y profesionales de la salud a sumarse a esta jornada de diálogo y concientización.

¡Los esperamos!