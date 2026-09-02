El MMAUP invita a un recorrido acompañado

La Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Rafaela invita a participar de un recorrido acompañado por la muestra temporaria "Sostener el mundo, pintar el paisaje. Prácticas de arte y cuidado en la vida de Betty Beltramino", con curaduría de Irene Berzero y Ángeles Ascúa, que se encuentra en exposición en la sala I del Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi".



En esta oportunidad, la artista y curadora rafaelina (radicada en Buenos Aires) Ángeles Ascúa, ofrecerá una visita el próximo viernes 4 de septiembre a las 19:00, con entrada libre y gratuita.



Esta exposición homenaje a la trayectoria de Betty Beltramino -destacada artista plástica de la ciudad-, exhibe más de cincuenta obras provenientes de numerosos hogares rafaelinos, que atraviesan seis décadas de trabajo, ofreciéndonos la oportunidad de explorar su cuerpo de obra.



Más que una revisión cronológica, la muestra presenta encuentros, imágenes domésticas, situaciones que la conmovieron. Algunos de los dibujos que se despliegan forman parte de su rigurosa formación doméstica en la década del 40, en el seno de una familia de artistas (hija de Cayetano Flores y hermana de Miguel Flores).



Aprendido el oficio, Betty se aventuró en técnicas y materiales diversos, manejando la tiza pastel con una maestría singular. Como expresan sus curadoras, la obra de Betty "activa una soberanía amorosa que acerca los límites entre la creación y la materialidad de la existencia, lejos de cualquier canon impuesto."



Sobre Ángeles Ascúa (Rafaela, 1985)

Es artista visual, licenciada en Bellas Artes (UNR), magister en Curaduría en Artes Visuales (UNTREF). Actualmente realiza el Doctorado en Artes (UNA) mediante un beca del CIT Rafaela, CONICET/UNRaf. Su obra ha tenido una destacada intervención en exposiciones tanto en el país como en el exterior, además de encontrarse en colecciones públicas y privadas. A través de su proyecto "Hermandad rafaelina" la obra de Betty Beltramino integra la colección del Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez.