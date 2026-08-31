Mariano Navone sorprendió al mundo y eliminó a Novak Djokovic del US Open

Mariano Navone hizo historia en el US Open 2026. El tenista argentino derrotó a Novak Djokovic en la primera ronda y consiguió una de las victorias más importantes de su carrera. En el mítico Arthur Ashe Stadium de Nueva York, se impuso por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, después de cuatro horas y 36 minutos de partido.

Navone afrontó el encuentro con personalidad desde el comienzo y logró jugar de igual a igual ante uno de los máximos campeones de la historia del tenis. Después de recuperarse de un quiebre en el primer set, el argentino sostuvo su nivel y llevó la definición al tie-break, donde consiguió adelantarse 7-6 (5).

El serbio reaccionó en los dos parciales siguientes. Djokovic apeló a toda su experiencia para quedarse con el segundo y tercer set por 7-5 y 6-4, respectivamente, y pasó a estar arriba en el marcador.

Sin embargo, el desarrollo del partido comenzó a cambiar en el cuarto parcial.

Navone aprovechó el desgaste de Djokovic

Con el correr de los minutos, Djokovic empezó a evidenciar problemas físicos y mostró signos de cansancio durante el encuentro. El serbio incluso tuvo episodios de náuseas y vómitos, mientras que Navone logró mantenerse firme y continuar con la misma intensidad.

El argentino aprovechó la situación y elevó todavía más su nivel. Con golpes profundos, presión constante y una gran solidez desde el fondo de la cancha, consiguió quebrar en momentos determinantes y se llevó el cuarto set por 6-2.

La definición quedó entonces para el quinto parcial.

Navone no dejó pasar la oportunidad y salió decidido a cerrar la hazaña. Frente a un Djokovic disminuido físicamente, el argentino tomó rápidamente el control del set y consiguió una diferencia que se volvió imposible de remontar.

El 6-1 definitivo desató el festejo del argentino, que consiguió eliminar al cuatro veces campeón del US Open en su debut y protagonizó uno de los grandes golpes del torneo.

Una victoria histórica para Navone

Con este triunfo, Mariano Navone consiguió la victoria más importante de su carrera y se convirtió en el quinto tenista argentino en derrotar a Novak Djokovic.

El nacido en 9 de Julio se sumó así a una lista integrada por Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín del Potro y Thiago Tirante, los otros argentinos que habían conseguido vencer al serbio.

Ahora, Navone ya está en la segunda ronda del US Open y espera por el ganador del duelo entre Matteo Berrettini y Stan Wawrinka.

¿Fue el último US Open de Djokovic?

La derrota también vuelve a poner en duda el futuro de Novak Djokovic, que tiene 39 años y es el máximo ganador de títulos de Grand Slam de la historia.

El serbio, cuatro veces campeón del US Open, sufrió una eliminación inesperada en la primera ronda después de una carrera marcada por su dominio en los grandes torneos.

Además, Djokovic llevaba alrededor de dos décadas sin perder en la primera ronda de un Grand Slam, por lo que la caída ante Navone representa un golpe especialmente significativo.

El serbio disputó apenas siete torneos durante la temporada 2026 y llegó a la final del Abierto de Australia. Su continuidad en el circuito sigue siendo una incógnita y, tras la derrota ante Navone, vuelve a instalarse la pregunta: ¿será este su último US Open?