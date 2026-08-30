Roger Federer ingresó al Salón de la Fama del tenis y tuvo un especial mensaje para su esposa, Nadal y Djokovic

Roger Federer fue incluido formalmente en el Salón de la Fama del Tenis y protagonizó una jornada especial en la que repasó los momentos más importantes de su extraordinaria carrera. Durante un discurso de casi media hora, el ex número uno del mundo recorrió su camino desde sus primeros pasos en Basilea hasta convertirse en una de las máximas leyendas de la historia del deporte.

El suizo aprovechó la ceremonia para recordar a las personas que fueron fundamentales en su trayectoria, desde su familia y sus entrenadores hasta los grandes rivales que marcaron una época dorada del tenis.

El especial reconocimiento a Mirka

Uno de los momentos centrales de su discurso estuvo dedicado a Mirka, su esposa y una de las personas más importantes en su carrera.

Federer destacó el papel que tuvo a su lado durante los años de competencia y aseguró que su vínculo excede ampliamente el de una pareja.

“Ella es mi mujer, pero decir eso se queda corto: es mi entrenadora, mi estilista y la persona que me enseñó a concentrarme y disfrutar del tenis. Atravesamos muros juntos”, expresó el extenista.

De esta manera, Federer reconoció el acompañamiento de Mirka durante buena parte de su trayectoria profesional y personal, especialmente durante los años en los que se consolidó como una de las grandes figuras del circuito.

De recogepelotas a número uno del mundo

Federer también se remontó a sus primeros años vinculados al tenis y recordó una particular etapa de su adolescencia en Basilea, su ciudad natal.

“A los 13 años no jugaba, era recogepelotas. Nunca olvidaré cómo veía a los jugadores luchar ante las adversidades. Les doy las gracias a todos los recogepelotas, yo fui como ustedes”, señaló durante la ceremonia.

La referencia reflejó el largo camino que recorrió desde sus comienzos hasta alcanzar la cima del tenis mundial y convertirse en uno de los deportistas más reconocidos de todos los tiempos.

El entrenador que lo acompañó durante 18 años

Entre los nombres que Federer decidió destacar también apareció Severin Lüthi, quien fue su entrenador durante 18 años y tuvo un rol fundamental en el desarrollo de su carrera.

“Fue el técnico que tuve más tiempo; me mantuvo motivado cuando lo necesitaba y me protegió cuando tenía que ser protegido”, recordó el suizo.

Lüthi acompañó a Federer durante una etapa clave de su carrera, en la que consiguió buena parte de sus grandes títulos y protagonizó algunas de las rivalidades más importantes de la historia del tenis.

El recuerdo de Nadal, Djokovic y Murray

Como no podía ser de otra manera, Federer también tuvo palabras para quienes fueron sus grandes rivales dentro de la cancha.

El suizo recordó a figuras como Martina Navratilova y Martina Hingis, a quienes mencionó como referentes e inspiraciones, y luego repasó las diferentes generaciones de tenistas que enfrentó a lo largo de su carrera.

“Estoy orgulloso de haber pasado por generaciones, desde Sampras hasta las rivalidades épicas con Andy Murray, Novak Djokovic y Rafa Nadal”, afirmó.

Las batallas entre Federer, Nadal y Djokovic marcaron una de las épocas más importantes de la historia del tenis. Entre los tres protagonizaron numerosos partidos inolvidables y dominaron durante años los principales torneos del circuito.

El legado que dejó en el tenis

Federer también destacó uno de los aspectos que considera más valiosos de su paso por el circuito: los vínculos que construyó con otros jugadores más allá de la competencia.

“Fuera de la cancha, algunos rivales se volvieron amigos de por vida. Mi tiempo en el tenis terminó, pero el deporte siempre estará en el centro de mi vida”, sostuvo.

El suizo remarcó así que su legado no se limita a los títulos y récords conseguidos durante su carrera, sino también a las relaciones que construyó con compañeros y rivales.

Un mensaje para las nuevas generaciones

Para cerrar su discurso, Federer dejó una reflexión dirigida a los protagonistas actuales y futuros del circuito.

“Nosotros dejamos la pista, pero el deporte sigue. Espero que los jugadores mantengan esa camaradería, sean fieles a su identidad, tomen riesgos y sigan mejorando el tenis”, concluyó.

Con 20 títulos de Grand Slam, Roger Federer quedó definitivamente incorporado al Salón de la Fama del Tenis, un reconocimiento que se suma a una carrera que lo convirtió en una de las figuras más influyentes y admiradas de la historia de este deporte.