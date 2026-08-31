River, a un paso de cerrar una millonaria venta de Joaquín Freitas a Flamengo

River está muy cerca de concretar una millonaria venta al fútbol brasileño. Joaquín Freitas, una de las jóvenes promesas del club de Núñez, tiene encaminada su llegada a Flamengo, que realizó una propuesta cercana a los 17 millones de dólares, incluidos bonos por objetivos, para quedarse con el atacante de 19 años.

La negociación tuvo un giro importante en las últimas horas. River había rechazado ofertas anteriores del conjunto brasileño, pero la postura del futbolista modificó el escenario: Freitas manifestó su intención de continuar su carrera en Brasil y le pidió a la dirigencia que aceptara la transferencia.

Desde Núñez intentaron convencerlo de continuar con una mejora en su contrato, pero el juvenil mantuvo firme su decisión. El proyecto deportivo de Flamengo aparece como una oportunidad para dar un salto en su carrera y competir en uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

River busca quedarse con un porcentaje de Freitas

Aunque las partes avanzaron en las negociaciones, todavía quedan algunos puntos por resolver antes de que la transferencia pueda hacerse oficial.

Uno de los principales pedidos de River es conservar el 20% de los derechos económicos del delantero ante una futura venta. Flamengo, por su parte, pretende cerrar la operación bajo las condiciones planteadas actualmente.

La propuesta del club brasileño contempla unos 17 millones de dólares entre el monto fijo y los objetivos, una cifra que convertiría a Freitas en una de las ventas más importantes de River de los últimos tiempos por un futbolista surgido recientemente.

Cómo fue el paso de Freitas por River

Freitas llegó a River en 2024, proveniente de Acassuso, y rápidamente comenzó a destacarse en las categorías juveniles. Su evolución le permitió dar el salto a Reserva y posteriormente llegar al plantel profesional.

Durante su etapa en Primera, el atacante fue ganando protagonismo y se convirtió en una de las principales apuestas del club de Núñez para el futuro.

En total, disputó 30 partidos con la camiseta de River, convirtió un gol y aportó dos asistencias.

Su posible salida incluso tuvo un reflejo en la última presentación del equipo. Freitas no fue titular ante Banfield, en el encuentro que marcó el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino, mientras las negociaciones con Flamengo avanzaban.

Ahora, River y el club brasileño trabajan para terminar de definir los últimos detalles. Si el acuerdo se completa, Freitas dejará Núñez con apenas 19 años para continuar su carrera en Flamengo y protagonizar una de las transferencias más importantes del mercado.