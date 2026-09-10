Queso cottage vs. yogur griego: cuál conviene más según su aporte de proteínas y nutrientes

La obsesión por incorporar más proteínas a la alimentación convirtió al queso cottage y al yogur griego en dos de los productos más buscados dentro de la llamada “compra saludable”. Ambos son alimentos derivados de la leche de vaca y se destacan por su aporte de proteínas, además de brindar otros nutrientes importantes.

Aunque comparten algunas características, no son nutricionalmente iguales. La cantidad de proteínas, calcio, potasio y sodio puede variar entre ambos, al igual que su textura, elaboración y forma de consumo.

¿Cuánta proteína aporta cada uno?

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), 100 gramos de queso cottage aportan alrededor de 11 gramos de proteína. También contienen calcio, potasio y otros nutrientes.

El yogur griego, en tanto, puede aportar alrededor de 9 gramos de proteína cada 100 gramos, aunque los valores pueden cambiar de acuerdo con el tipo de producto, la cantidad de grasa y la marca.

Por eso, si la comparación se hace estrictamente por la cantidad de proteína por 100 gramos, el queso cottage puede tener una ligera ventaja. De todos modos, el tamaño de la porción también es importante: un pote individual de yogur puede aportar una cantidad considerable de proteínas.

La nutricionista Yael Hasbani destaca que ambos son alimentos completos y fuentes de proteínas de alta calidad, ya que aportan aminoácidos esenciales.

Queso cottage: qué aporta y cuáles son sus características

El cottage cheese es un queso fresco elaborado a partir de cuajada de leche, caracterizado por su sabor suave y su textura granulada. Puede consumirse solo o combinarse con frutas, tostadas, ensaladas y diferentes preparaciones.

Su popularidad se explica, en buena medida, por su alto contenido de proteínas y su aporte de calcio. Además, la proteína que contiene es rica en caseína, una proteína de digestión relativamente lenta que aporta aminoácidos durante un período prolongado.

Sin embargo, hay un aspecto que conviene tener en cuenta: el queso cottage puede contener una cantidad considerable de sodio. De acuerdo con datos citados por Cleveland Clinic, 100 gramos de cottage bajo en grasa pueden aportar unos 321 miligramos de sodio. Por eso, quienes necesitan controlar su consumo de sal pueden optar por versiones reducidas en sodio.

Otro punto importante es que no todos los quesos cottage contienen probióticos. Si se busca este beneficio, es recomendable revisar el envase y comprobar si indica la presencia de “cultivos vivos y activos”.

Yogur griego: proteínas, calcio y probióticos

El yogur griego se obtiene mediante un proceso de filtrado que elimina parte del suero del yogur, lo que genera una textura más espesa y cremosa que la del yogur tradicional.

Su sabor suele ser más ácido y puede utilizarse en desayunos y colaciones, pero también como alternativa a ingredientes como la crema agria, algunas salsas o aderezos.

Una de sus principales ventajas nutricionales es que es una buena fuente de proteínas y calcio. Además, el yogur suele contener cultivos vivos y probióticos, aunque la presencia y cantidad pueden variar según el producto y el procesamiento.

Por eso, a la hora de elegir un yogur griego, es conveniente revisar la etiqueta y priorizar las opciones naturales y sin azúcares agregados, especialmente frente a las variedades saborizadas.

¿Cuál tiene más proteínas?

Si el objetivo principal es aumentar la ingesta de proteínas, el queso cottage tiene una pequeña ventaja cuando se comparan 100 gramos de cada alimento, aunque la diferencia puede variar según el producto.

Sin embargo, la elección no debería basarse únicamente en ese dato. El tamaño de la porción, el contenido de grasa, el sodio y los azúcares agregados también influyen en el perfil nutricional final.

Además, el yogur griego puede resultar más práctico para algunas personas porque suele consumirse en porciones individuales, mientras que el cottage puede utilizarse como ingrediente en distintas comidas.

¿Cuál es mejor para cuidar la masa muscular?

La respuesta no es necesariamente uno u otro: ambos pueden formar parte de una alimentación orientada a mantener o desarrollar la masa muscular.

Lo importante es alcanzar una cantidad adecuada de proteínas a lo largo del día y distribuirlas entre las diferentes comidas. Tanto el queso cottage como el yogur griego pueden contribuir a ese objetivo gracias a su contenido de proteínas de buena calidad.

En el caso del cottage, además, su contenido de caseína puede favorecer un aporte sostenido de aminoácidos.

Entonces, ¿cottage o yogur griego?

No existe un ganador absoluto. El queso cottage puede ser una mejor alternativa si se busca maximizar el aporte de proteínas por 100 gramos, mientras que el yogur griego se destaca por su textura, versatilidad y presencia habitual de cultivos vivos.

La elección dependerá de las necesidades nutricionales y las preferencias de cada persona. En ambos casos, lo recomendable es revisar la información nutricional del envase, ya que los valores pueden cambiar considerablemente entre marcas y variedades.