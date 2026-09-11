Un diputado chileno abrió una polémica al respaldar la posición británica sobre Malvinas

La declaración de Javier Olivares Avendaño vinculó directamente la cuestión de Malvinas con la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

Las expresiones del diputado se produjeron durante una sesión de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Chile.

La controversia se originó tras declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre el Estrecho de Magallanes.

Carlos Presti intervino ante su par chileno para aclarar que el Gobierno argentino reconoce el marco jurídico vigente sobre el Estrecho.

La Cámara de Diputados chilena aprobó una interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna para el 28 de septiembre.

La postura del diputado contrastó con la posición oficial de José Antonio Kast, quien respaldó los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas.

La discusión por la soberanía del Estrecho de Magallanes sumó un nuevo capítulo en Chile luego de que el diputado Javier Olivares Avendaño estableciera una comparación entre la posición británica sobre las Islas Malvinas y el reclamo chileno sobre ese paso marítimo. La afirmación fue realizada durante una sesión de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados chilena, en medio de la controversia generada por recientes declaraciones de un alto jefe militar argentino.

Olivares Avendaño, integrante del Partido de la Gente y presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, intervino durante el debate parlamentario y sostuvo que, del mismo modo en que el Reino Unido sostiene que las Falkland son británicas, el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile. La frase generó especial atención debido al carácter sensible que tienen ambas cuestiones territoriales para los dos países.

El origen de la controversia se remonta a fines de agosto, cuando el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, hizo referencia al Estrecho de Magallanes en términos vinculados con la soberanía. Sus declaraciones provocaron una reacción inmediata de las autoridades chilenas y derivaron en una protesta diplomática formal ante el Gobierno argentino.

La tensión bilateral comenzó a descomprimirse después de una comunicación entre los ministros de Defensa de ambos países. Carlos Presti se comunicó con su par chileno, Fernando Barros Tocornal, y explicó que las expresiones de Valverde habían respondido a una confusión y a una falta de precisión. El ministro argentino también remarcó que el jefe militar conoce la normativa, los tratados y los fallos vigentes relacionados con la cuestión.

En esa conversación, Presti dejó asentado que para la administración de Javier Milei no existe una controversia respecto del régimen jurídico del Estrecho de Magallanes y que la posición argentina reconoce el carácter chileno del paso marítimo conforme al marco legal vigente. Sin embargo, las explicaciones no lograron cerrar completamente la discusión en el ámbito político chileno.

La oposición consideró insuficiente la respuesta de la Cancillería y cuestionó la manera en que el Gobierno de José Antonio Kast manejó el episodio diplomático. En ese contexto, la Cámara de Diputados aprobó una interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, que quedó programada para el 28 de septiembre. La votación terminó con 57 votos favorables, 49 negativos y una abstención.

Los cuestionamientos opositores apuntaron principalmente a la actuación diplomática frente a Buenos Aires, que algunos parlamentarios calificaron de ambigua y demasiado débil. El debate parlamentario, por lo tanto, quedó instalado no solamente alrededor de las declaraciones del militar argentino, sino también sobre la estrategia adoptada por el Ejecutivo chileno para responder al episodio.

La postura expresada por Olivares Avendaño, sin embargo, se diferencia de la posición oficial adoptada por el Gobierno de Kast respecto de las Islas Malvinas. El mandatario chileno había manifestado su respaldo a los derechos soberanos argentinos sobre el archipiélago y, durante su encuentro con Milei del 3 de septiembre, ambos gobiernos ratificaron el marco jurídico vigente para el Estrecho de Magallanes.

En aquella instancia bilateral, los presidentes reafirmaron que el régimen jurídico del Estrecho está determinado por los tratados suscriptos en 1881 y 1984, considerados plenamente vigentes y definitivos. Al mismo tiempo, Kast reiteró el respaldo de Chile al reclamo argentino sobre Malvinas y los espacios marítimos circundantes, además de promover la reanudación de negociaciones entre Argentina y el Reino Unido.

De esta manera, las declaraciones del diputado chileno introdujeron una posición diferente de la sostenida oficialmente por el Ejecutivo de su país. Mientras ambos gobiernos procuraron encauzar la relación bilateral sobre la base de los acuerdos existentes, el debate parlamentario chileno abrió una nueva instancia de discusión que tendrá como próximo capítulo la interpelación al canciller.