Guillermo Moreno afirmó que el peronismo ganó la batalla cultural y ahora debe ir por las elecciones

Guillermo Moreno sostuvo que el peronismo consiguió imponerse en la disputa cultural frente al gobierno de Javier Milei.

El dirigente interpretó el nacionalismo y la justicia social reivindicados por el Gobierno como conceptos históricamente vinculados con el peronismo.

Moreno consideró que la próxima etapa debe estar concentrada en recuperar protagonismo electoral de cara a 2027.

El dirigente planteó que Cristina Kirchner debería recuperar su libertad antes de definir su futuro político.

Moreno afirmó que su opinión personal es que Cristina Kirchner no debería ser candidata, aunque respetaría una eventual decisión de competir.

El dirigente utilizó una encuesta sobre el nacionalismo para argumentar que esa identidad mantiene un fuerte peso dentro de la sociedad argentina.

El ex secretario de Comercio y dirigente de Principios y Valores, Guillermo Moreno, sostuvo que el peronismo logró imponerse en el plano de las ideas frente al gobierno de Javier Milei y consideró que el próximo objetivo del movimiento debe ser trasladar esa supuesta victoria cultural al terreno electoral.

Moreno fundamentó su interpretación en el giro discursivo que atribuye al Presidente, especialmente a partir de la incorporación de conceptos como el nacionalismo y la justicia social dentro de los planteos oficiales. Para el dirigente peronista, esos cambios representan una señal de que determinadas ideas históricamente asociadas al justicialismo mantienen un peso significativo en la sociedad argentina.

Durante una entrevista, Moreno sostuvo que ninguna fuerza política puede apropiarse de una tradición histórica y planteó que el nacionalismo argentino tiene raíces que exceden a la actual administración. En ese sentido, vinculó esa corriente con figuras como José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen y, especialmente, Juan Domingo Perón.

A partir de esa interpretación, cuestionó que La Libertad Avanza pueda presentarse como representante de una concepción nacionalista. Según Moreno, el nacionalismo que reivindica la apertura hacia distintos sectores sociales forma parte de la identidad del Movimiento Nacional Justicialista.

El dirigente consideró que la modificación del discurso oficial constituye una evidencia del resultado de la disputa ideológica. Según su análisis, un espacio político que inicialmente se presentó con posiciones contrarias a buena parte de los postulados históricos del peronismo terminó incorporando conceptos que forman parte de esa tradición.

Moreno sostuvo además que el Gobierno había intentado modificar profundamente la estructura de la sociedad y que las circunstancias políticas y sociales terminaron llevando a la administración libertaria a recuperar algunas de las ideas que anteriormente cuestionaba.

Entre los conceptos que identificó como centrales mencionó la justicia social y el nacionalismo como elementos ordenadores de la sociedad. A partir de allí, consideró que el peronismo ya habría cumplido una primera etapa de su estrategia política y que ahora debería concentrarse en conseguir una victoria electoral.

En ese sentido, proyectó su análisis hacia las elecciones de 2027. Para Moreno, el desafío consiste en transformar la influencia que atribuye al pensamiento peronista en una alternativa capaz de recuperar respaldo en las urnas.

El dirigente también incorporó a su análisis la situación judicial de Cristina Kirchner. Moreno planteó que el peronismo debería priorizar la recuperación de su libertad y sostuvo que la ex presidenta debería contar con plena capacidad para definir su futuro político antes de resolver si volverá a competir electoralmente.

Según su planteo, Cristina Kirchner debería quedar en condiciones de tomar una decisión sin condicionamientos respecto de una eventual candidatura. Moreno aclaró, de todos modos, que su opinión personal es contraria a que vuelva a presentarse como candidata, aunque aseguró que, si ella decidiera hacerlo, tendría capacidad para desarrollar su propia campaña.

La referencia a Cristina Kirchner introduce así una segunda dimensión en la estrategia que Moreno propone para el peronismo: además de disputar el sentido de las ideas, el espacio deberá resolver el liderazgo y las candidaturas con las que buscará afrontar el próximo ciclo electoral.

El dirigente también respaldó su interpretación sobre el peso del nacionalismo con el resultado de una encuesta que mencionó durante la entrevista y que, según afirmó, ubicó en 83% la proporción de argentinos que se considera nacionalista.

Moreno utilizó ese dato para sostener que existe una identidad política y cultural con fuerte arraigo social que no puede ser desplazada mediante cambios de discurso. Su conclusión fue que, si el peronismo considera que consiguió imponerse en esa disputa de ideas, ahora deberá demostrarlo mediante una construcción política capaz de competir electoralmente.