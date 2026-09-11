Rafaela ya está totalmente lista para la gran fiesta del deporte suramericano

Con la inauguración de la Villa Olímpica y la llegada de las primeras delegaciones, Rafaela completó la puesta a punto para recibir los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los escenarios deportivos están preparados, los atletas comenzaron a instalarse y la ciudad ya vive el clima de una competencia internacional que tendrá a Rafaela como una de sus tres sedes.

La inauguración de la Villa Olímpica marcó el último paso de una preparación que durante las últimas semanas tuvo como protagonistas a las nuevas instalaciones deportivas y a la infraestructura levantada especialmente para este acontecimiento.

Con las delegaciones arribando a la ciudad, la etapa de las obras quedó atrás y comienza ahora la verdadera competencia. Rafaela deja de esperar los Juegos para convertirse definitivamente en una de sus sedes.

Los primeros deportistas ya ocupan las instalaciones de la Villa, mientras continúan llegando representantes de los distintos países que participarán de la competencia. El complejo habitacional fue concebido no solamente para cumplir su función durante los Juegos, sino también para tener posteriormente un destino residencial dentro del desarrollo Distrito Joven.

La ciudad también tiene preparados sus principales escenarios deportivos. El Velódromo, el Estadio Multipropósito y la Pista de BMX forman parte de la infraestructura que recibirá distintas disciplinas durante las próximas dos semanas.

Ahora sí, Rafaela está lista.

Después de meses de trabajos, inauguraciones y preparativos, llegó el momento para el cual se construyó toda esta infraestructura: recibir a los atletas, poner en funcionamiento los escenarios y mostrar a visitantes de distintos países una ciudad que será protagonista de los Juegos.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, con competencias en 43 deportes y 60 disciplinas, distribuidas entre Rafaela, Rosario y Santa Fe.

Para Rafaela será una experiencia inédita. Durante los próximos días, la ciudad tendrá una presencia internacional que irá mucho más allá de las instalaciones deportivas. Los atletas compartirán nuestras calles, nuestros espacios públicos y la vida cotidiana de una ciudad que por primera vez será sede de un acontecimiento de estas características.

La inauguración de la Villa Olímpica tiene, además, un significado especial porque representa el cierre de la etapa previa. Ya no hay que preparar los Juegos: los Juegos llegaron.

Y ahora comenzará otra historia, posiblemente todavía más importante: demostrar que toda esta infraestructura puede tener continuidad y ser aprovechada por los rafaelinos una vez que termine la competencia.

Pero eso será después.

Por ahora, Rafaela ya está lista. Las delegaciones están llegando, la Villa Olímpica está funcionando y los escenarios esperan a los atletas. Los Juegos Suramericanos ya son una realidad.