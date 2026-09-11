Un ciclo de charlas para acompañar y cuidar mejor a los adultos mayores

El Grupo Manos Tendidas, representado por Eugenia Pozas, junto con los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi, organizó un ciclo de charlas destinado especialmente a cuidadores, familiares, trabajadores de la salud y todas aquellas personas que acompañan cotidianamente a adultos mayores.

La propuesta busca brindar herramientas y conocimientos que permitan mejorar el acompañamiento y la calidad de vida de las personas mayores, abordando diferentes aspectos vinculados con el envejecimiento, el cuidado y la autonomía.

El ciclo estará a cargo del equipo interdisciplinario de Manos Tendidas, junto con profesionales invitados, y se desarrollará durante cuatro encuentros.

Cuatro encuentros, diferentes temáticas

El primer encuentro será este 12 de septiembre y tendrá como eje “Envejecer hoy: derecho y buen trato”, una temática que pondrá el foco en los derechos de las personas mayores y en la importancia de garantizar un trato respetuoso y digno.

El 19 de septiembre será el turno de “Cuidado cotidiano en casa”, donde se abordarán situaciones y herramientas relacionadas con las tareas que implica el acompañamiento diario de un adulto mayor dentro del hogar.

La tercera charla tendrá lugar el 26 de septiembre y estará dedicada a “Memoria, emociones y vínculo”, con especial atención a los aspectos emocionales y relacionales que atraviesan tanto a las personas mayores como a quienes las acompañan.

Finalmente, el 3 de octubre, el ciclo concluirá con “Autonomía, autocuidado y recursos”, una jornada orientada a conocer herramientas que permitan favorecer la independencia, el cuidado personal y el acceso a diferentes recursos.

Una propuesta abierta y gratuita

Los encuentros serán presenciales, libres y gratuitos y se desarrollarán de 9 a 11 horas en Maipú 495, Rafaela.

Además, se entregarán certificados de asistencia a quienes participen del ciclo.

Desde Manos Tendidas destacaron la importancia de generar espacios de capacitación y reflexión destinados a quienes tienen un rol cotidiano en el cuidado y acompañamiento de adultos mayores.

La propuesta apunta no solamente a quienes trabajan profesionalmente en el área, sino también a familiares y cuidadores que muchas veces deben afrontar situaciones para las cuales necesitan información, orientación y nuevas herramientas.

Para participar se requiere inscripción previa.

Los interesados pueden registrarse a través del formulario online o comunicarse al 3492-664202.

El ciclo representa así una oportunidad para aprender, compartir experiencias y adquirir herramientas que permitan acompañar a los adultos mayores con mayor conocimiento, respeto y sensibilidad.