El reclamo de Mayer dio resultado y Educación abrió una revisión

RESUMEN

La Delegación Regional de Educación Región III analizará el cuadernillo utilizado en Formación Ética y Ciudadana de la E.E.S.O. N.º 428 “Luisa Raimondi de Barreiro”.

La revisión se originó a partir de una presentación formal realizada por Bryan J. Mayer por el contenido del material.

Educación evaluará el recurso teniendo en cuenta su adecuación curricular, el contexto pedagógico y las actividades propuestas a los estudiantes .

La Regional recordó que los docentes cuentan con libertad para elaborar materiales, pero que su utilización debe ajustarse al marco curricular y a las normas educativas vigentes .

Mayer consideró positiva la respuesta institucional y pidió esperar el resultado de las actuaciones para conocer qué medidas se adoptarán.

La presentación realizada por Bryan J. Mayer por el contenido de un cuadernillo utilizado en la materia Formación Ética y Ciudadana de la E.E.S.O. N.º 428 “Luisa Raimondi de Barreiro” generó una respuesta formal de la Delegación Regional de Educación Región III.

A través de una nota enviada al propio Mayer, la Regional informó que dará intervención a las autoridades institucionales y de supervisión correspondientes para analizar el material cuestionado y determinar si existe algún aspecto que deba ser revisado.

Según explicaron desde el organismo educativo, el análisis tendrá en cuenta el encuadre curricular del material, el contexto en el que fue utilizado y las actividades planteadas a los alumnos.

Además, señalaron que, en caso de detectarse alguna situación que requiera modificaciones, orientación o intervención, se adoptarán las medidas correspondientes dentro de las competencias de las autoridades educativas.

Libertad docente y marco curricular

En la respuesta enviada a Mayer, la Regional hizo una precisión respecto del margen de acción de los docentes.

Reconoció que la elaboración de materiales didácticos forma parte de las competencias profesionales y de la libertad de enseñanza, aunque aclaró que su utilización dentro de las aulas debe desarrollarse dentro del marco curricular vigente.

En ese sentido, recordó que los equipos directivos y las autoridades de supervisión tienen facultades de orientación, seguimiento, supervisión y evaluación pedagógica sobre los recursos utilizados en las instituciones educativas.

El planteo adquiere especial relevancia en este caso porque la materia Formación Ética y Ciudadana tiene entre sus objetivos promover el intercambio de ideas, el diálogo y la consideración de diferentes puntos de vista.

La Regional destacó además valores como el pluralismo, la tolerancia, la igualdad, la legalidad y el ejercicio responsable de la libertad, junto con la formación de criterios propios y fundamentados.

Desde Educación aclararon que abordar en las escuelas cuestiones políticas, económicas, sociales, históricas o ideológicas no constituye por sí mismo una transgresión a las normas educativas.

Sin embargo, remarcaron que esos contenidos deben trabajarse desde una perspectiva pedagógica compatible con los principios democráticos, el pensamiento crítico, la argumentación, el análisis de diferentes perspectivas y el respeto por la libertad de conciencia de los estudiantes.

La respuesta de Bryan J. Mayer

Luego de recibir la comunicación oficial, Bryan J. Mayer valoró positivamente la respuesta de la Delegación Regional.

El referente sostuvo que la decisión de abrir una instancia de revisión representa una señal favorable porque, a su entender, demuestra que todavía es posible recurrir al diálogo institucional para abordar este tipo de situaciones.

Mayer destacó además la rapidez con la que recibió la respuesta y consideró importante que se haya abierto un proceso para revisar lo ocurrido.

En ese marco, cuestionó a algunos legisladores vinculados al Gobierno provincial por lo que consideró una actitud partidaria frente al planteo.

“Acá no se trata de que en las aulas hablen bien de un partido y mal de otro, o al revés según el gobierno de turno”, sostuvo Mayer, quien planteó que el objetivo debe ser preservar la neutralidad y la apertura necesarias para que los estudiantes puedan desarrollar un pensamiento crítico propio.

Para el referente, la escuela debe brindar herramientas que permitan a los alumnos analizar la realidad desde diferentes perspectivas y elaborar sus propias conclusiones, sin condicionamientos partidarios.

Ahora deberá actuar Educación

Tras la respuesta de la Regional, el próximo paso será conocer el resultado de la revisión del material y las eventuales medidas que puedan surgir de las actuaciones.

Mayer anticipó que aguardará un tiempo prudencial antes de evaluar los resultados de la intervención educativa.

El dirigente también señaló que, después de hacer público su planteo, recibió numerosos mensajes de personas que le relataron situaciones que, según sus testimonios, tendrían características similares.

La discusión queda así planteada en torno a un punto central: cómo garantizar la libertad de enseñanza de los docentes sin perder de vista el marco curricular, la pluralidad de ideas y el derecho de los estudiantes a construir un pensamiento crítico y autónomo.

Ahora será la propia estructura educativa la que deberá analizar el caso y determinar si corresponde realizar modificaciones, emitir recomendaciones o adoptar alguna otra medida.