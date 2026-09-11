Los Juegos Suramericanos tendrán un costado solidario: a quiénes irá el dinero de las reservas

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no solo dejarán obras, infraestructura y movimiento económico en la provincia. El evento deportivo también tendrá un fuerte componente solidario: el dinero recaudado a través de las reservas anticipadas para las competencias será distribuido entre Cáritas, la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe y Cilsa.

El acuerdo que formaliza la iniciativa fue firmado en la Casa de Gobierno de Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro recibió a representantes de las tres instituciones beneficiarias.

Del encuentro participaron además el secretario de Vinculación Institucional y coordinador general de los Juegos, Julián Galdeano; el ministro de Gobierno, Fabián Bastia; y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.

Entradas gratuitas y una reserva solidaria

El acceso a las competencias será libre y gratuito, siempre sujeto a la capacidad de cada escenario. Sin embargo, quienes quieran asegurarse un lugar para una disciplina o partido específico tendrán la posibilidad de realizar una reserva anticipada mediante un aporte de $10.000.

La operación podrá hacerse a través del sitio oficial de los Juegos, donde los espectadores deberán consultar el cronograma y elegir la competencia a la que quieran asistir.

La reserva no será un requisito para ingresar a los escenarios. Se trata de una alternativa destinada a quienes prefieran garantizar su ubicación y, al mismo tiempo, realizar una contribución solidaria.

La particularidad es que la totalidad de lo recaudado será destinada a las tres instituciones seleccionadas por la Provincia.

Cómo utilizarán los fondos

Desde Cilsa destacaron que los recursos permitirán reforzar distintos programas destinados a personas con discapacidad.

La secretaria de la entidad, Eliana Velazco, explicó que el dinero podrá utilizarse para atender necesidades vinculadas con la entrega de sillas de ruedas, estudios médicos, capacitación y actividades deportivas, entre otras iniciativas.

En tanto, desde Cáritas Arquidiocesana de Santa Fe remarcaron que el aporte permitirá fortalecer el acompañamiento que la institución realiza en los barrios y comunidades donde se concentra la población más vulnerable.

Su director, Julio Giménez, señaló que las necesidades sociales aumentaron y que este tipo de recursos resulta importante para sostener el trabajo territorial junto a las familias que atraviesan mayores dificultades.

También la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe valoró especialmente la decisión. Su presidente, Rolando Gómez, agradeció el respaldo de la actual administración provincial y confirmó que los excombatientes participarán de las actividades oficiales de los Juegos, incluida la ceremonia inaugural.

Durante la firma también estuvieron presentes Fabián Montes, en representación de Cáritas Rosario, y los veteranos de Malvinas Antonio Mildemberger y Adolfo “Fito” Schweighofer.

Los Fan Fest, otra forma de vivir el evento

La propuesta de Santa Fe 2026 no se limitará a las competencias. También habrá cinco Fan Fest distribuidos entre las tres ciudades sede: dos funcionarán en Rafaela, dos en Rosario y uno en la capital provincial.

El ingreso a estos espacios será gratuito, aunque será necesario contar previamente con un código QR, debido a las limitaciones de capacidad.

El código podrá descargarse desde el sitio oficial de los Juegos, que concentrará además la información sobre el calendario deportivo y el sistema de reservas anticipadas.

De esta manera, Santa Fe buscará que los Juegos Suramericanos trasciendan el ámbito estrictamente deportivo. Mientras atletas de distintos países competirán en las sedes provinciales, el evento también dejará un aporte concreto para instituciones que trabajan con personas con discapacidad, familias en situación de vulnerabilidad y veteranos de guerra.

Con competencias gratuitas, reservas solidarias y espacios públicos para acompañar el espectáculo, Santa Fe 2026 se prepara así para combinar deporte, participación ciudadana y solidaridad.