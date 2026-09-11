Milei suspendió su viaje a Londres en medio de la renovada tensión por Malvinas

Javier Milei suspendió finalmente el viaje a Londres que había sido anunciado horas antes por el Gobierno.

La gira presidencial contemplaba actividades en Oxford y reuniones con empresarios británicos.

La suspensión se produjo mientras la administración argentina prepara una nueva ofensiva diplomática por la soberanía de las Islas Malvinas.

Milei tendrá como próxima actividad internacional relevante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La explotación petrolera de Sea Lion volvió a incrementar las tensiones entre Argentina y el Reino Unido por los recursos de las islas.

El Gobierno también busca avanzar en la flexibilización del embargo británico que limita el acceso argentino a equipamiento militar.

El presidente Javier Milei finalmente no viajará a Londres, luego de que el Gobierno nacional resolviera suspender la gira que había sido anunciada horas antes. La decisión se conoció después de que desde la Casa Rosada confirmaran durante la mañana que el mandatario tenía previsto trasladarse al Reino Unido, en un contexto marcado por el nuevo impulso que la administración argentina decidió darle al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La agenda que estaba siendo evaluada contemplaba una conferencia en la Universidad de Oxford y encuentros con empresarios. El viaje también hubiera tenido una particular relevancia política y diplomática, ya que se trataba de una eventual visita presidencial a territorio británico mientras la cuestión Malvinas volvía a ocupar un lugar central en la política exterior argentina.

Sin embargo, pocas horas después de confirmar la presencia de Milei, el Gobierno comunicó que la gira quedaba suspendida. Hasta el momento no se difundieron los motivos concretos que llevaron a modificar la agenda presidencial ni se informó si el viaje podría ser retomado en otra fecha.

La decisión se produce mientras el Ejecutivo prepara una ofensiva diplomática para llevar nuevamente la cuestión de las islas al ámbito internacional. La próxima actividad internacional confirmada de Milei será su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde tiene previsto colocar el reclamo argentino por la soberanía de Malvinas entre los principales ejes de su intervención.

Para ese viaje, el Presidente estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. También integrarán la comitiva el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi.

La agenda internacional de Milei contempla además otras actividades previstas para las próximas semanas. Entre ellas aparece una posible escala en París para participar de la Argentina Week y su presencia en Washington el 14 de octubre, donde fue invitado de honor de la Gala Oficial del Hispanic Heritage.

En paralelo, la única actividad oficial confirmada en el Reino Unido estará vinculada con la industria minera. El secretario de Minería, Luis Lucero, participará de la London Metal Exchange Week, que se desarrollará el 19 y 20 de octubre y constituye uno de los principales encuentros internacionales sobre metales y minerales críticos.

La participación argentina adquiere importancia debido al interés británico en garantizar el acceso a recursos estratégicos. Las proyecciones oficiales del Reino Unido anticipan un fuerte crecimiento de la demanda de litio y cobre durante los próximos años, mientras que Argentina aparece entre los países considerados prioritarios para desarrollar cooperación en materia de minerales críticos.

El escenario bilateral, de todos modos, está atravesado por la cuestión Malvinas y por la explotación de recursos naturales alrededor del archipiélago. El proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, contempla una inversión inicial de alrededor de USD 1.800 millones y apunta a comenzar la producción en 2028, con una capacidad proyectada de 50.000 barriles diarios.

El Gobierno argentino cuestionó esa explotación por considerar que se desarrolla de manera unilateral y que contradice las resoluciones de Naciones Unidas vinculadas con la necesidad de evitar modificaciones unilaterales mientras continúa pendiente la disputa de soberanía.

La suspensión del viaje también modifica una posibilidad diplomática de especial relevancia. De haberse concretado, Milei habría realizado la primera visita bilateral de un presidente argentino al Reino Unido desde el viaje de Carlos Menem en 1998. La última visita de un mandatario argentino a Londres antes de la guerra de 1982 había sido la de Arturo Frondizi, en 1960.

Al mismo tiempo, el Gobierno argentino buscaba avanzar en otros aspectos de la relación bilateral, especialmente en materia de defensa. Uno de los objetivos de la administración Milei ha sido conseguir una flexibilización del embargo británico que restringe el acceso argentino a armamento y equipamiento militar con componentes de origen británico.

Las conversaciones para modificar esa situación comenzaron durante 2024 y forman parte de la estrategia oficial para recuperar capacidades de las Fuerzas Armadas. El nuevo escenario generado por la disputa en torno de Malvinas, sin embargo, suma incertidumbre a un vínculo que el Gobierno había intentado fortalecer en otros planos.