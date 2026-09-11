US Open: Sabalenka vs. Rybakina, una final de lujo por el título en Nueva York

El US Open 2026 ya tiene definida su gran final femenina. Este sábado, Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se enfrentarán en el estadio Arthur Ashe por el último título de Grand Slam de la temporada, en un duelo que reunirá a dos de las principales figuras del circuito.

La definición tendrá además un condimento especial: Sabalenka buscará conquistar el US Open por tercer año consecutivo, mientras que Rybakina intentará levantar por primera vez el trofeo en Nueva York. La kazaja, además, llegará al partido como la nueva número 1 del mundo, puesto que asumirá oficialmente desde el próximo lunes.

Sabalenka venció a Pegula y va por el tricampeonato

Aryna Sabalenka fue la primera en asegurarse un lugar en la final. La bielorrusa derrotó a la estadounidense Jessica Pegula por 7-5 y 6-2 y volvió a demostrar por qué es una de las grandes especialistas sobre canchas rápidas.

El primer set fue mucho más equilibrado. Sabalenka logró imponer su potencia en el tramo decisivo y quebró el saque de Pegula en el duodécimo game para quedarse con el parcial. En el segundo, tomó rápidamente el control y cerró el encuentro en una hora y 20 minutos.

Con esta victoria, la bielorrusa alcanzó su cuarta final consecutiva en el US Open, una marca de enorme relevancia en la historia reciente del torneo. Ahora irá por el tricampeonato consecutivo, algo que en el tenis femenino solo consiguió Serena Williams entre 2012 y 2014 en la era abierta.

Además, Sabalenka buscará sumar un nuevo Grand Slam a una carrera que ya la tiene entre las principales protagonistas del circuito.

Rybakina remontó ante Gauff y jugará su primera final del US Open

Del otro lado del cuadro, Elena Rybakina tuvo que remontar ante Coco Gauff para convertirse en la segunda finalista del torneo.

La estadounidense comenzó mejor y se quedó con el primer set por 6-3, alentada por el público del Arthur Ashe Stadium. Sin embargo, Rybakina reaccionó a tiempo, ajustó su juego y comenzó a imponer su potencia y precisión desde el fondo de la cancha.

La kazaja se quedó con los dos parciales siguientes por 6-4 y 6-4 y selló una victoria por 3-6, 6-4 y 6-4. De esta manera, alcanzó por primera vez la final del US Open y quedó a un partido de sumar el tercer Grand Slam de su carrera.

El triunfo también confirmó un momento extraordinario para Rybakina, que ya había conquistado el Abierto de Australia 2026 y que desde el lunes ocupará por primera vez el número uno del ranking mundial.

Sabalenka vs. Rybakina: una final con mucho en juego

La definición del sábado tendrá varios atractivos. Sabalenka intentará convertirse en tricampeona consecutiva del US Open, mientras que Rybakina buscará su primer título en Flushing Meadows y llegará como futura número 1 del mundo.

Además, será otro capítulo de una rivalidad que ya tuvo grandes enfrentamientos durante la temporada, incluido el duelo por el título del Abierto de Australia, donde Rybakina se impuso por 6-4, 4-6 y 6-4.

Todo está listo en Nueva York para una final de máxima jerarquía entre dos de las mejores tenistas del momento.