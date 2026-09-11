Fin de un ciclo pesado en Argentina

La Selección Argentina atraviesa un período de definiciones luego del Mundial 2026. Mientras la AFA continúa negociando con Lionel Scaloni por su continuidad al frente de la Albiceleste, el cuerpo técnico ya tiene confirmada una baja importante: Walter Samuel dejará su cargo como ayudante de campo a fin de año.

La decisión del exdefensor ya está tomada y no depende de lo que ocurra con el futuro de Scaloni. Samuel finalizará su vínculo con la AFA el próximo 30 de diciembre y no continuará en el seleccionado durante 2027.

Samuel cierra un ciclo de ocho años con la Selección

El histórico defensor, conocido como “El Muro” durante su etapa como futbolista, llegó al cuerpo técnico de la Selección en 2018, cuando comenzó el proceso encabezado por Scaloni. Desde entonces, se convirtió en una de las figuras de confianza del entrenador y tuvo un papel importante en el trabajo defensivo y las pelotas paradas.

Después de ocho años dentro de la estructura de la Albiceleste, Samuel se despedirá con un palmarés destacado: fue parte de los equipos que conquistaron la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, integró el proceso que terminó con Argentina como subcampeona del Mundial 2026.

Su salida representa la primera baja de peso dentro del grupo de colaboradores que acompañó a Scaloni durante prácticamente todo su exitoso ciclo.

El próximo objetivo: convertirse en entrenador principal

A los 48 años, Samuel considera que llegó el momento de asumir un nuevo desafío profesional. El exfutbolista dejará el rol de asistente para comenzar su carrera como director técnico principal.

Durante los próximos meses continuará preparándose con el objetivo de dirigir un equipo en Europa a partir de 2027. De esta manera, buscará trasladar a un proyecto propio toda la experiencia acumulada durante sus años como integrante de cuerpos técnicos.

Antes de sumarse al seleccionado argentino, Samuel ya había tenido experiencia como ayudante en Europa. Trabajó en Inter de Milán y FC Lugano, donde continuó su formación dentro de diferentes cuerpos técnicos.

¿Qué pasará con Scaloni y el resto del cuerpo técnico?

La salida de Samuel se produce mientras continúa la incertidumbre sobre el futuro de Lionel Scaloni. El entrenador mantiene conversaciones con la AFA, pero todavía no comunicó una decisión definitiva sobre su continuidad. Uno de los aspectos que analiza es si cuenta con la energía y las ganas necesarias para iniciar un nuevo proyecto después de un ciclo de ocho años.

En paralelo, tampoco está definido qué sucederá con Pablo Aimar y Roberto Ayala, los otros dos históricos integrantes del cuerpo técnico. Ambos fueron piezas importantes del proceso y su futuro quedará ligado a la definición que tome Scaloni en las próximas semanas.

Lo que ya está resuelto es el camino de Samuel: cerrará su etapa con la Selección Argentina el 30 de diciembre y comenzará a preparar su carrera como entrenador principal en Europa.