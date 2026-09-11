El 11 de septiembre de 1973 un grupo de militares chilenos liderados por el general Augusto Pinochet bombardean por aire y tierra la sede presidencial y asesinan o fuerzan el suicidio del presidente Salvador Allende, electo democráticamente por el pueblo. El movimiento es precedido por una serie de paros y medidas desestabilizadoras llevadas adelante por sectores empresarios y grupos opositores al gobierno socialista de Allende. Agentes de la CIA norteamericana participan de las conspiración golpista que inaugura un tenebroso período en el cual cientos de miles de chilenos son obligados a marcharse y exiliarse en otros países. Inmediatamente de producido el golpe, se comienzan a producir detenciones masivas y arbitrarias de personas, se aplica la tortura sistemática de los prisioneros y se lleva a cabo el asesinato de por los menos 3.000 chilenos en los días posteriores a la rebelión. El 17 de diciembre asumió la presidencia el general Augusto Pinochet, cargo que retuvo hasta marzo de 1990.