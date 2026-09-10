El presidente nicaragüense José Santos Zelaya debe enfrentar una conspiración del opositor Juan José Estrada, quien busca el apoyo del gobierno estadounidense para llegar al poder. EE.UU. busca un acuerdo que le permita construir un paso interoceánico a través de Nicaragua y envía buques de guerra para apoyar el levantamiento de Estrada contra Zelaya el 10 de septiembre de 1909. Días después el gobierno nicaragüense ejecuta a dos mercenarios norteamericanos que participan del levantamiento, circunstancia que Washington utiliza como excusa para desembarcar tropas en Nicaragua y forzar la renuncia de Zelaya el 18 de diciembre siguiente. Desde entonces Nicaragua es gobernada por gobiernos que responden a los deseos de los invasores y las compañías norteamericanas se hacen con el control de la economía. La ocupación se extiende hasta 1833. Las guerrillas de Augusto Sandino comienzan a operar a partir de 1927 y representan una respuesta a los excesos represivos de EEUU y sus aliados nicaragüenses.